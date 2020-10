Números e Curiosidades – Jornada 3

- Estão marcados até ao momento 43 golos (11 de jogadores portugueses).- Na 2.ª jornada tivemos apenas 2 golos portugueses (!)- Thiago Santana (SC) é o melhor marcador do campeonato (3 golos).- Só Thiago Santana e Sérgio Oliveira marcaram nas duas jornadas.- FC Porto tem o melhor ataque com 8 golos.- Santa Clara tem a melhor defesa, com 0 golos sofridos.- 5 grandes penalidades assinaladas (3 convertidas).- 3 cartões vermelhos mostrados, em 17 jogos.- 2-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 4 vezes.- Estádio com mais golos – Famalicão e Choupana - 6 golos.- Estádio com menos golos – Alvalade - 0 golos.- Vamos voltar a ter um Benfica - Farense… 18 anos depois (!)- Vamos ter o 10.º duelo aos quadradinhos da I Liga em Moreira de Cónegos. Boavistavenceu no estádio Joaquim Almeida Freitas.- 21.º confronto em Guimarães entre o Vitória e o Paços. O estádio onde os pacences mais ganham na I liga.- 5.º confronto nos Açores entre Santa Clara e Gil Vicente, Os “galos”venceram em Ponta Delgada.- 41.º confronto entre o FC Porto e o Marítimo, o 36.º de forma consecutiva (!). Madeirensesvenceram na Invicta.- 6.º confronto consecutivo entre Tondela e Sp. Braga.- Pela 2.ª vez na história o Belenenses SAD desloca-se à Choupana para defrontar o Nacional.- Pela 2.ª vez na história também se vai realizar o Famalicão–Rio Ave.- E vamos ter pela 18.ª vez o clássico em Portimão, Portimonense-Sporting.- O golo 50 do campeonato.- O Marítimo ganhar pela 1.ª vez na sua história no Dragão.- O Gil Vicente (nos Açores) e o Boavista (em Moreira de Cónegos) terem as suas primeiras vitórias nestes locais.- O Boavista ver a cartolina amarela pela 82.ª jornada consecutiva.- O Paços sofrer golos pela 20.ª jornada consecutiva (!)- Kiezek (Rio Ave) jogar pela 37.ª jornada consecutiva. Jogador atualmente a jogar há mais tempo consecutivo sem falhar 1 segundo.- O Boavista voltar a vencer fora de casa… 4 meses depois.- O Famalicão voltar a vencer em casa… 4 meses depois.- o FC Porto marcar pela 10.ª jornada consecutiva.- Vitória e Sp. Farense marcarem os seus primeiros golos neste campeonato.- Um novo líder.- Não marca há mais tempo: Vitória SC – 200 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Santa Clara - 200 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Vitória SC - 160 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Marítimo – 240 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: Santa Clara – 110 minutos.- Não sofre golos há mais tempo fora: Belenenses SAD – 90 minutos.- Marca há mais jornadas consecutivas: FC Porto – 9 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Paços – 19 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Boavista - 7 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: FC Porto - 9 jornadas.- Mais jornadas sem perder: Benfica - 7 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: Benfica - 5 jornadas.- Mais empates consecutivos: Rio Ave - 2 jornadas- Mais derrotas consecutivas: Farense - 2 jornadas.- Boavista vê cartões há 81 jornadas consecutivas.- Paços sofre golos há 19 jornadas consecutivas?- Estádio do Sp. Braga não vê um 0-0 há 5 anos (4 outubro 2015).- FC Porto - não empata um jogo há 9 jornadas.- Kieszek joga há 36 jornadas consecutivas.- Boavista não vence um jogo há 7 jornadas.- 17 jogos até ao momento, 6 vitórias para as equipas visitadas e 7 vitórias para as equipas visitantes (4 empates).- Mais vitórias dos visitantes do que os visitados.- São 5 os novos treinadores nesta I liga e só 2 já “saborearam” a vitória, Rui Almeida (Gil Vicente) e Luis Freire (Nacional). Mário Silva, Pako Ayestaran e Tiago Mendes à procura da 1.ª vitória.- O Farense é a equipa com mais cantos no campeonato.- O Boavista é atualmente a equipa que há mais tempo não vence no campeonato.- O Marítimovenceu o FC Porto na Invista.- Boavistavenceu em Moreira de Cónegos.- Marega marcou o golo 5400 da história do FC Porto no escalão principal.- Vai realizar-se o 41.º clássico no Dragão entre o FC Porto e o Marítimo, o 36.º confronto consecutivo (!)- 40 jogos – 38 (!) vitórias do FC Porto, 0 do Marítimo (2 empates).- Marítimo –venceu na invicta o FC Porto (para o campeonato).- Últimos 11 confrontos – 11 vitórias do FC Porto.- Última vez que o Marítimo pontuou no Dragão foi há 12 anos, Dezembro 2008 (0-0).

- Últimos 36 confrontos – 35 vitórias do FC Porto.