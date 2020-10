Números e Curiosidades – Jornada 4

- Estão marcados até ao momento 64 golos (20 de jogadores portugueses).- Rodrigo Pinho (Mar) é o melhor marcador do campeonato (4 golos).- Rodrigo Pinho bisou nas últimas duas jornadas (!)- Benfica e FC Porto têm o melhor ataque com 10 golos.- Santa Clara, Sporting e Gil Vicente têm as melhores defesas, com 0 golos sofridos.- 10 grandes penalidades assinaladas (5 convertidas).- Metade foram falhadas (!)- 3 cartões vermelhos mostrados, em 26 jogos.- Não houve qualquer expulsão na última jornada.- 1-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 5 vezes.- Estádio com mais golos – Dragão - 9 golos.- Estádio com menos golos – Alvalade - 0 golos.- Vamos voltar a ter um Farense - Famalicão … 26 anos depois (!). Nos 4 jogos realizados em Faro na década de 90… o Famalicão nunca marcou golos (!) ao Farense.- Gil Vicente e Tondela vão defrontar-se apenas pela 2.ª vez na história em Barcelos.- Portimonense vai defrontar o Marítimo no Funchal pela 14.ª vez, a 4.ª consecutiva (!)- Braga recebe o Nacional pela 20.ª vez na I liga, houve sempre golos entre ambos (!).- Belenenses SAD e Moreirense vão defrontar-se pela 3.ª vez.- Santa Clara viaja à Capital do Móvel pela 4.ª vez, nas anteriores 3 marcou sempre ao Paços.- Vamos ter o 54.º clássico no Bessa entre Boavista e Vitória SC. Nos últimos 21 anos apenas por duas vezes o Vitória venceu no Bessa.- Vamos ter o 27.º encontro em Vila do Conde entre Rio Ave e Benfica, Nunca houve um 0-0 entre ambos (!). Benfica marcou em Vila do Conde nas últimas 13 visitas.- E claro, vamos ter o 87.º clássico Sporting – FC Porto.- Não há 4 golos no clássico há… 38 anos! Última vez que se marcaram 4 ou mais golos foi em 1982/83 – 3-3 foi o resultado. Jordão marcava os 3 golos do Sporting, Walsh (2 vezes) e Fernando Gomes os golos do FC Porto.- Vamos ter o 19.º treinador deste campeonato, João Henriques no Vitória SC.- O jogo 130 de Pepa como treinador no escalão principal- O golo 800 da história do Farense, tem neste momento 798.- O Gil Vicente ter o seu primeiro fora de jogo no campeonato.- O Marítimo somar a 3.ª jornada consecutiva sem cantos.- O Boavista ver a cartolina amarela pela 83.ª jornada consecutiva.- O Paços sofrer golos pela 21.ª jornada consecutiva (!)- Kiezek (RA) jogar pela 38.ª jornada consecutiva. Jogador actualmente a jogar há mais tempo consecutivo sem falhar 1 segundo.- O FC Porto marcar pela 11.ª jornada consecutiva.- O Boavista voltar a vencer… 9 jornadas depois.- O Paços ter o seu primeiro golo marcado por um seu jogador (o único que tem foi um autogolo)- Benfica somar a 7.ª vitória consecutiva na I liga.- O Sporting completar 9 meses sem perder em casa.- O Tondela (176) ultrapassar em golos o União da Madeira (177) na história dos campeonatos.- Sporting, Santa Clara e Gil Vicente sofrerem os seus primeiros golos neste campeonato- Um novo líder.- Não marca há mais tempo: Paços – 270 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Santa Clara - 290 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Tondela - 170 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Belenenses SAD – 135 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: Santa Clara – 200 minutos.- Não sofre golos há mais tempo fora: Belenenses SAD – 180 minutos.- Marca há mais jornadas consecutivas: FC Porto – 10 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Paços – 20 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Boavista - 8 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: FC Porto - 10 jornadas.- Mais jornadas sem perder: Benfica - 8 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: Benfica - 6 jornadas.- Mais empates consecutivos: Rio Ave - 3 jornadas- Mais derrotas consecutivas: Farense - 3 jornadas.- Boavista vê cartões há 82 jornadas consecutivas.- Paços sofre golos há 20 jornadas consecutivas.- Estádio do Sp. Braga não vê um 0-0 há 5 anos (4 outubro 2015).- FC Porto - não empata um jogo há 10 jornadas.- Kieszek joga há 37 jornadas consecutivas.- Boavista não vence um jogo há 8 jornadas.- Marítimo não tem um canto há 190 minutos (!)- 26 jogos até ao momento, 8 vitórias para as equipas visitadas e 10 vitórias para as equipas visitantes (8 empates).- Mais vitórias dos visitantes do que os visitados.- São 4 os novos treinadores nesta I liga e só 2 já “saborearam” a vitória, Rui Almeida (Gil Vicente) e Luis Freire (Nacional). Mário Silva e Pako Ayestaran continuam à procura da 1.ª vitória.- O Paços é a equipa com mais cantos no campeonato?- O Boavista é atualmente a equipa que há mais tempo não vence no campeonato.- O Marítimo não teve cantos nas últimas duas jornadas.- O Rio Ave é a equipa com menos amarelos no campeonato? Apenas 2 cartões (esteve duas jornadas com a ficha limpa)- O Rio Ave apenas tem 1 totalista (ainda só com 3 jornadas), é o guarda-redes Kieszek.- Lito Vidigal em 3 jornadas já foi expulso… duas vezes (!)- O Farense soma 798 golos no escalão principal. Poderá chegar aos 800 nesta jornada.- GOLO 1 – Carlos Correia – Setembro 1970 ( ao FC Porto)- GOLO 100 – Mirobaldo – 1974 (ao Vitória SC)- GOLO 200 – José Rafael – 1984 (ao Sp. Espinho)- GOLO 300 – Fernando Cruz – 1988 (ao Sp. Covilhã)- GOLO 400 – Mané – 1991 (ao Beira Mar)- GOLO 500 – Pitico – 1994 (ao Salgueiros)- GOLO 600 – Djukic – 1997 (ao Sp. Espinho)

- GOLO 700 – Emerson – 1999 (ao Vitória FC)