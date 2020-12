Números e Curiosidades – Jornada 9

- Estão marcados até ao momento 175 golos (57 de jogadores portugueses).- Pedro Gonçalves (Spo) é o melhor marcador do campeonato com 9 golos.- Pedro Gonçalves já bisou por 4 vezes (!)- Pedro Gonçalves marca há 5 jornadas consecutivas.- Sporting tem o melhor ataque com 21 golos.- Sporting e Belenenses SAD têm a melhor defesa, com 5 golos sofridos.- 25 grandes penalidades assinaladas (15 convertidas).- 16 cartões vermelhos mostrados, em 72 jogos.- 1-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 15 vezes.- Estádio com mais golos – Famalicão - 15 golos.- Estádio com menos golos – São Luís - 4 golos (mas apenas 1 jogo).- 7.º dérbi minhoto entre Moreirense e Gil Vicente.- O 3.º duelo insular entre Nacional e Santa Clara na Choupana.- O 18.º encontro em Guimarães entre Vitória e Portimonense.- O 3.º confronto entre Belenenses SAD e Braga no Jamor- O 21.º dérbi do Douro litoral entre Rio Ave e Boavista em Vila do Conde.- Marítimo volta a viajar a Faro para defrontar o Farense… 19 anos depois.- O 8.º Famalicão–Sporting, o 2.º de forma consecutiva.- A sexta visita consecutiva do Tondela ao Dragão, e todas de forma consecutiva.- O 22.º encontro na história entre o Benfica e o Paços na Luz.- João Henriques vai fazer o seu 90.º jogo como treinador na I Liga.- Sporting vai manter-se líder no final da jornada.- O golo 200 do campeonato.- O Sporting voltar a vencer as primeiras 5 jornadas fora… 30 anos depois (!)- O Sp. Braga voltar a vencer 7 jornadas consecutivas… quase 3 anos depois.- O FC Porto marcar em casa pela 49.ª jornada consecutiva (são 3 anos consecutivos a marcar no Dragão).- O Gil Vicente conseguir a sua primeira vitória de sempre em Moreira de Cónegos.- O Portimonense voltar a vencer em Guimarães… 32 anos depois (!)- O Tondela conseguir o seu 2.º golo de sempre no Dragão, apenas marcou 1 em toda a sua história.- O Benfica ganhar ao Paços pela 17.ª vez consecutiva na Luz (!). Nunca houve empates entre ambos.- O golo 900 da história do Rio Ave na I Liga, tem neste momento 896.- O Sporting somar a 9.ª jornada consecutiva sem perder (não acontece há 3 anos).- O Belenenses SAD regressar às vitórias 2 meses e meio depois.- O Boavista ver a cartolina amarela pela 88.ª jornada consecutiva.- O Famalicão sofrer golos pela 13.ª jornada consecutiva (!)- Kiezek (RA) e Denis (GV) jogarem pela 43.ª jornada consecutiva. Jogadores actualmente a jogar há mais tempo consecutivo sem falhar 1 segundo.- O FC Porto marcar pela 16.ª jornada consecutiva.- O Santa Clara (192) ultrapassar o Alverca (192) em golos no escalão principal.- Sporting continuar a marcar em todas as jornadas (!)- O Belenenses SAD chegar às 4 horas sem sofrer qualquer golo.- Não marca há mais tempo: Santa Clara – 210 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Belenenses SAD - 200 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Vitória SC - 190 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Belenenses SAD – 310 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: Boavista – 250 minutos.- Não sofre golos há mais tempo fora: Paços de Ferreira – 120 minutos.- Marca há mais jornadas consecutivas: FC Porto – 15 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Famalicão – 12 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Belenenses SAD - 7 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: Benfica - 11 jornadas.- Mais jornadas sem perder: Sporting - 8 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: Braga - 6 jornadas.- Mais empates consecutivos: Belenenses SAD - 3 jornadas- Mais derrotas consecutivas: Moreirense -3 jornadas.- Boavista vê cartões há 87 jornadas consecutivas.- Famalicão vê cartões há 42 jornadas consecutivas.- Famalicão sofre golos há 12 jornadas consecutivas.- FC Porto marca em casa há 48 jornadas consecutivas.- Estádio do Sp. Braga não vê um 0-0 há 5 anos e 2 meses (4 outubro 2015).- Boavista não vence fora de casa há 6 meses.- Kieszek e Denis jogam há 42 jornadas consecutivas.- Ruben Amorim continua sem nunca perder em casa para a I Liga, 14 jogos - 0 derrotas.- 72 jogos até ao momento, 30 vitórias para as equipas visitadas e 24 vitórias para as equipas visitantes (18 empates).- O Sporting é a equipa com mais golos portugueses? (14)- Só o Sporting e o FC Porto marcaram em todas as jornadas.- O Braga é a equipa com mais cantos no campeonato? (51)- O Belenenses SAD é atualmente a equipa que há mais tempo não vence no campeonato- Moreirense é o clube que não pontua há mais tempo.- O Sporting é a equipa com mais cartões amarelos no campeonato (23)- Boavista não vence 1 jogo fora há meio ano- Ricardo Soares ainda agora saiu do Moreirense para o Gil Vicente e nesta jornada vai defrontar precisamente o Moreirense ao serviço do Gil Vicente. 1 mês depois Ricardo Soares vai jogar com quem treinou durante 1 ano (!)

- Sporting não ganha os primeiros 5 jogos como visitante desde 1990/91. Precisamente 30 anos depois o Sporting poderá voltar a vencer as primeiras 5 jornadas- Sp. Braga vem com 6 vitórias consecutivas actualmente. Desde Fevereiro/Março de 2018 (com Abel Ferreira) que o Braga não consegue 7 vitórias consecutivas, será desta?