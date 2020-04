Números e Curiosidades - Os 0-0 deste campeonato

- 0-0, o resultado que ninguém, que vai ao estádio, gosta de ver… jogo sem golos.- Neste campeonato da 1.ª liga, agora parado, e em 24 jornadas, apenas tivemos 18… zero-zero.- Dos 216 jogos realizados nas 24 jornadas, houve golos em 198 deles.- Entre a jornada 9 e a jornada 15... foram 63 jogos consecutivos na I Liga com golos!- Foram 7 jornadas consecutivas (9 jogos cada uma) sempre a viver a paixão dos golos.- Curiosamente o protagonista dos 0-0 entre esta série foi o mesmo… o Paços de Ferreira.- Jornada 8 – Paços-0 Rio Ave-0... jornada 16 – Portimonense-0 Paços-0- E ao fim de 24 jornadas o estádio com menos golos é o do... Bonfim!- Em Setúbal apenas se viram 18 golos neste campeonato.- Em 12 (!) jogos no estádio do Bonfim, houve 4 (0-0).- Segue-se com 3 (0-0) o estádio do Portimonense, e com 2 (0-0) o do Tondela, Paços de Ferreira e Gil Vicente.- São 8 os estádios que assistiram a golos em todos os jogos.- Houve sempre golos nos estádios do Benfica, FC Porto, Sporting, Braga, Vitória SC, Desp. das Aves, Famalicão e Moreirense.- Rio Ave e Belenenses SAD tiveram o primeiro 0-0 precisamente antes do campeonato ter sido interrompido.- Já não há um 0-0 no estádio do Benfica há… 5 anos (!).- Último 0-0 na Luz foi a 26 de abril 2015 (fez ontem 5 anos)- Nesse encontro o jogo ficou… Benfica-0 FC Porto-0- Depois desse encontro… foram 82 jogos consecutivos para o campeonato… sempre com golos (!)- 1.º - Estádio do Benfica – 5 anos (26 abril 2015) – 82 jogos- 2.º - Estádio do Sp. Braga – 4 anos e meio (4 outubro 2015) – 76 jogos- 3.º - Estádio do FC Porto – 2 anos e 5 meses (1 dezembro 2017) – 39 jogos- 4.º - Estádio do Moreirense – 2 anos e 3 meses (30 janeiro 2018) – 36 jogos- 5.º - Estádio do Desp. Aves – 2 anos (7 maio 2018) – 34 jogos

Que os golos possam voltar rapidamente!