Números e Curiosidades - Os treinadores da I Liga

- Com a ausência de 2 meses de campeonato, ainda se lembram dos 18 treinadores dos respectivos clubes da I liga?- Vamos relembrar, aproveitando para dizer que nenhum saiu durante estes 2 meses. Mantém-se todos nos respetivos clubes, desde que o campeonato foi interrompido.- Dos 18 treinadores… 16 são portugueses e 2 são espanhóis. Saíram 2 angolanos e 1 holandês, que começaram o campeonato.- FC Porto e Santa Clara são os únicos clubes que ainda mantém o mesmo treinador que começou a temporada passada (2018/19). Sérgio Conceição (Porto) e João Henriques (Santa Clara) são os únicos que poderão completar duas épocas consecutivas à frente do mesmo clube (Sérgio completará mesmo… 3 épocas)- E treinadores que entraram a meio da época passada apenas se mantém no mesmo clube… Bruno Lage (Benfica).- Dos que regressaram ao escalão principal – Sá Pinto (Braga), Carlos Carvalhal (Rio Ave) e Vítor Campelos (Moreirense), só se mantém Carlos Carvalhal. Os outros dois já saíram.- E dos 3 que se estrearam esta época no escalão principal, ainda se mantém 2 deles, Natxo (Tondela) e João Pedro Sousa (Famalicão). Filipe Rocha saiu a meio da época do Paços de Ferreira.- Vítor Oliveira é o treinador com mais épocas na I Liga, está a realizar a sua 16.ª época no escalão principal. (ao serviço de 10 clubes)- Sérgio Conceição (Por) – 92- João Henriques (SC) – 58- Bruno Lage (Ben) – 43- Natxo (Ton) – 24- Vitor Oliveira (GV) – 24- Ivo Vieira (VSC) – 24- Carlos Carvalhal (RA) – 24- João Pedro Sousa (Fam) – 24- Pepa (PF) – 20- José Gomes (Mar) – 13- Nuno Manta (Aves) – 13- Júlio Velasquez (VFC) - 13- Ricardo Soares (Mor) – 10- Daniel Ramos (Boa) -10- Petit (Bel SAD) – 8- Paulo Sérgio (Portim) – 4- Custódio (Bra) – 1- Ruben Amorim (Spo) - 11.º - Vítor Oliveira – 417 jogos2.º - Sérgio Conceição – 220 jogos3.º - Carlos Carvalhal – 168 jogos4.º - Petit – 143 jogos5.º - Ivo Vieira – 121 jogos6.º - Pepa -116 jogos7.º - Paulo Sérgio – 105 jogos8.º - Daniel Ramos - 104 jogos- Nuno Manta (Desp. Aves) soma 98, será o próximo a chegar aos 100 jogos. (a maioria deles ao serviço do Feirense)- O treinador com menos jogos, apenas 1, estreou-se e… campeonato interrompido, Custódio (Sp. Braga).

E para a história continua Otto Glória, o treinador com mais títulos de campeão, 4 (!)