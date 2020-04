Números e Curiosidades - Ponto situação no futebol

- O campeonato poderá mesmo regressar. A ideia é condensar as 10 jornadas que faltam para o fim do campeonato numa zona limitada e sem público. E o final de maio é a data prevista. Tem a palavra o Governo.- Vincenzo Spadafora, ministro do desporto italiano, disse: “Vejo um caminho cada vez mais curto para o reinício do campeonato, é melhor irem pensando em organizar a próxima temporada para o final de agosto”.- Oliver Dowden, secretário do desporto disse: "Eu pessoalmente tenho negociado com a 'Premier League' com o intuito de voltar com o futebol assim que possível. Mas é claro, qualquer medida teria de ser consistente com as orientações públicas de saúde". A reiniciar será a meio de junho.- Os atletas profissionais vão voltar aos treinos a 4 de maio, anunciou o governo espanhol. O campeonato poderá mesmo reiniciar-se no inicio de junho.- Argentina - Boca Juniores campeão.- Nova Zelândia - Auckland City (NZ) foi campeão na “secretaria”.- Bélgica - Clube Brugge foi campeão na “secretaria” (neste caso ainda podem voltar atrás na decisão).- Holanda – Não se atribuiu o título de campeão a ninguém.- França – A federação ainda não se pronunciou se dará o título ao PSG.- Alemanha – Está previsto o reinício para o dia 9 de maio.- Coreia do Sul – Previsto o início no dia 8 de maio.- Rep. Checa – Previsto reinício para dia 25 Maio- Rússia – Previsto recomeçar a 21 junho.- Suíça – Previsto recomeçar a 8 junho.- Áustria – Previsto regressar a 17 de maio.- Bielorrússia – 7.ª jornada.- Turqueministão – 6.ª jornada.- Tajiquistão – 5.ª jornada.- Taiwan – 4.ª jornada.- Nicarágua – vai jogar-se a final.





Futebol por esse Verão fora? Não há Europeu... há campeonatos nacionais!