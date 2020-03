Números e Curiosidades - Quem lidera os campeonatos interrompidos?

- FC Porto (60) com mais um ponto que o Benfica (59), entre os dois um seria campeão.- Faltam 10 jornadas para terminar o campeonato- Desp. Aves (13) quase condenado à descida (faltava comprovar matematicamente), Portimonense (16) está a 6 pontos da linha de água, Paços (22)- Aqui quase tudo estava resolvido- Nacional (50) e Farense (48), nas posições de subida, com boa vantagem para os seguintes- Casa Pia (11) e Cova da Piedade (17), praticamente condenados- Vizela, Arouca e Praiense estavam pertíssimo de atingir a fase a eliminar de acesso à II LIGA.- Os outros 5 clubes que “encaixam” nesta fase ainda estava tudo em aberto, com Fafe, Vitória SC B, Sp. Braga B, Lourosa, Espinho, Leça, Castro D’Aire, Benfica Castelo Branco, Anadia, Sertanense, Fátima, Beira Mar, Olhanense, Real SC, Alverca e Louletano em luta.- Estávamos na 5ª jornada da fase final, para achar o campeão. Ainda com 5 jornadas e meia por realizar, tudo poderia acontecer. Do primeiro, Rio Ave (38), para o sexto e último Sp. Braga (30), apenas 8 pontos de distância.- Das 20 associações, uma já tem campeão, a dos Açores. Rabo de Peixe foi a equipa campeã.- Em Castelo Branco o Alcains estava a 1 ponto de garantir o título. Iria talvez festejar na próxima jornada, pouca sorte.- Com 15 jornadas realizadas (faltam 7), Benfica e Sporting dividem a liderança com 42 pontos cada. Sp. Braga com (34) dificilmente chegaria ao título- Inglaterra – Liverpool estava a duas jornadas de ser campeão … 30 anos depois (!). Será que ainda não vai ser desta?- França – PSG com 12 pontos do 2º (Marselha) preparava-se para ser campeão pela 7ª vez nos últimos 8 anos, conseguirá o TRI ?- Espanha – A eterna luta a dois. Barcelona com 2 pontos de vantagem do Real Madrid. Nada decidido.- Itália – Ao rubro a luta entre a Juventus e a Lázio, 1 ponto as separa. Irá a Juve para o NONO título consecutivo ou a Lázio voltar a ser campeã 20 anos depois?- Alemanha – O campeonato mais equilibrado, do 4º (Borussia M´gladbach) ao 1º (Bayern) apenas 6 pontos de diferença, com B. Dortmund e Leipzig nos 2º e 3º lugares- Holanda – O AZ Alkmaar está empatado em pontos com o Ajax, há 11 anos que esta equipa não é campeã, poderia ser este ano.- Suiça – Também aqui havia um outsider… O St Gallen lidera o campeonato à frente dos “poderosos” Basel e Young Boys. Poderia voltar a ser campeão … 20 anos depois (!)





- Liverpool (30 anos), Lázio (20), St. Gallen (20), AZ Alkmaar (11) talvez os mais prejudicados, pois estavam a fazer as suas melhores épocas desses últimos anos...





E na Selecção Nacional:



Este ano iria, MUITO POSSIVELMENTE, bater mais um recorde ... Cristiano Ronaldo (!)





- Ronaldo (99) podia ultrapassar Ali Daei (109) como o melhor marcador de uma selecção... será que CR7 ainda vai a tempo?