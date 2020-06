Números e Curiosidades - Regresso do campeonato - golos

- Estão marcados até ao momento 522 golos, uma média de 2,42 golos por jogo.- Vinicius (Ben) lidera a lista dos melhores marcadores com 15 golos.- Apenas 2 jogadores fizeram "hat trick" neste campeonato:ZÉ LUÍS (POR) – Jornada 2 frente ao Vitória FCTAREMI (RA) – Jornada 3 frente ao Desp. Aves- Toni Martinez (Fam) foi o autor do 1.º golo deste campeonato, Vietto (Spo) foi o autor do último golo (o golo 522).- Benfica é o melhor ataque com 52 golos, Portimonense o pior com apenas 16 golos marcados.- Benfica é a melhor defesa com 14 golos sofridos, Desp. Aves é a pior com 47 golos sofridos.- Não marca há mais tempo – Belenenses SAD – 230 minutos- Não sofre há mais tempo – Belenenses SAD – 275 minutos- Não marca há mais tempo em casa - Rio Ave -178 minutos- Não marca há mais tempo fora – Marítimo – 430 minutos- Não sofre há mais tempo em casa – Sporting – 240 minutos- Não sofre há mais tempo fora – FC Porto – 130 minutos- Marca há mais jornadas consecutivas – FC Porto – 38 jornadas- Sofre há mais jornadas consecutivas – Paços de Ferreira – 7 jornadas- Estádio com mais golos – Famalicão – 44 golos (média 3,66)- Estádio com menos golos – Bonfim – 18 golos (média 1,5)1.º - Jackson Martinez (Portim) – 77 golos2.º - Marega (Por) – 643.º - Soares (Por) – 614.º - Pizzi (Ben) - 615.º - Mateus (Boa) – 51Benfica – Pizzi – 61 golosFC Porto – Marega – 64Sporting – Luiz Phellype – 25Braga – Wilson Eduardo – 50Marítimo – Edgar Costa – 20Vitória FC – Helder Guedes – 34Vitória SC – André André – 28Rio Ave – Bruno Moreira – 41Belenenses SAD – Lica – 36Moreirense – Nene – 27Boavista – Mateus – 51Tondela – John Murillo – 13Portimonense – Jackson – 77Desp. Aves – Mohammadi – 7Santa Clara – Zé Manel – 23Paços – Nathan Junior – 13Famalicão – Fábio Martins – 18Gil Vicente – Sandro Lima – 10- Nos últimos 2 anos foram jogadores do Benfica a serem os melhores marcadores do campeonato, Jonas (2017/18) e Seferovic (2018/19).- FC Porto já não tem o melhor marcador desde 2014/2015, na altura foi Jackson Martinez.- Jackson Martinez foi mesmo o último jogador a conseguir ser o melhor marcador em duas épocas consecutivas, aliás, até conseguiu ser em 3 épocas seguidas (2012/13, 2013/14 e 2014/15).- O último melhor marcador, que não fosse do Benfica, Sporting ou FC Porto, foi Nene, do Nacional da Madeira. Foi em 2008/09. (ele está agora no Moreirense).- Nas últimas 11 épocas o melhor marcador foi sempre de Benfica, ou FC Porto ou Sporting.- E o último melhor marcador, que não seja do continente americano ou europeu, foi… Meyong (ao serviço do Belenenses) na época 2005/06.- Jardel (FC Porto) venceu por 4 vezes consecutivas o melhor marcador. (ele viria a ganhar uma quinta vez pelo Sporting).- E o último português melhor marcador? Domingos Paciência em 1995/96 (há 24 anos). Desde que Domingos foi melhor marcador pelo FC Porto, mais nenhum português conseguiu ser o melhor. Estiveram perto João Tomás (perdeu para Pena), Simão (perdeu para Fary no desempate), Nuno Gomes (perdeu para Meyong), Hélder Postiga (perdeu para Liedson) e Bruno Fernandes (perdeu para Seferovic). NOTA: Liedson quando venceu o melhor marcador ainda não era jogador português.Eusébio com 7 títulos de melhor marcador continua a ser o que mais vezes venceu este troféu.Será que Pizzi vai conseguir voltar a colocar um jogador português na lista dos melhores marcadores?- O Sp. Braga é a equipa com mais golos portugueses do campeonato, já foram marcados 33 golos portugueses (!) pelos arsenalistas.- Mais, nesta segunda volta (7 jornadas decorridas) o Sp. Braga marcou golos portugueses em todas elas.- Mais ainda, o Braga marca golos portugueses há… 10 jornadas consecutivas (!)- O recorde é mesmo do Sp. Braga, numa jornada. No dia 4 janeiro de 2020 o Sp. Braga marcou… 7 golos portugueses (!). Foi no Belenenses SAD-1 Sp. Braga-7… golos de Ricardo Horta (2), Rui Fonte (2), Palhinha, Paulinho e Trincão.- Fábio Abreu (Mor) marcou nas últimas 6 jornadas (!). Pela 1.ª vez na história do Moreirense um jogador marcou em 6 jornadas consecutivas. É recorde deste campeonato. Fábio Abreu vai jogar ao estádio do Bessa nesta jornada.

- Jornadas consecutivas a marcar – Jonas (Ben) – 10 jornadas.