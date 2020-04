Números e Curiosidades - Rescaldo da semana

- Nunca no Mundo (pelo menos nos últimos 50 anos) houve tão poucas provas desportivas como nesta semana, ainda menos que na anterior (!)- Apenas o futebol, basquetebol e o hóquei no gelo estiveram em acção nestes últimos dias.- O campeonato de futebol na Bielorrússia (com público) continua na máxima força, e pelos vistos, hoje (sexta-feira) vai começar mesmo a 3.ª jornada.- Em todo o Mundo só se jogou futebol na Bielorrússia e na Nicarágua.- O basquetebol, só mesmo em Taiwan, lidera o campeonato neste momento… a cerveja, o Taiwan Beer.- Barcelona reduziu o salário dos seus jogadores em até 70%.- Na Juventus Ronaldo aceitou que o ordenado baixasse. Não se sabe quantos milhões de euros baixou, mas importa o espírito da decisão para Cristiano que não levantou problemas.- O Santos, equipa treinada por Jesualdo Ferreira, deu férias a todo o plantel e equipa técnica, até 20 de abril.- O proprietário dos New York Knicks, James Dolan é diagnosticado com coronavírus e é o 15.º caso da liga norte-americana. Os jogadores Rudy Gobert e Donovan Mitchell, ambos dos Utah Jazz, e Christian Wood, dos Detroit Pistons, foram os primeiros casos da covid-19 na NBA.- O torneio de Wimbledon foi cancelado, pela 1.ª vez, após a II Guerra Mundial.- Também o Europeu de Hóquei em Patins (em França) foi adiado para 2021… em ano… de Mundial de Hóquei (!)- Decidiu-se que em Itália não vai haver campeão… de râguebi. Época cancelada.- O Zilina (2.º classificado da liga eslovaca) declarou… banca rota.- Uma semana em que a UEFA decidiu que não há jogos de seleções para ninguém, para dar prioridade aos clubes.- Pela primeira vez na história, os Jogos Olímpicos vão realizar-se num ano ímpar (!).- O adiamento dos Jogos Olímpicos e o novo coronavírus podem custar ao Japão qualquer coisa como o equivalente a 32 biliões de Euros. Alguns dos custos vêm taxas de manutenção de cancelamento de mais de três dezenas de instalações olímpicas, compensação para milhares de pessoas que já compraram condomínios na vila de atletas olímpicos e biliões em direitos de transmissão e publicidade pré-paga.- Os Jogos Olímpicos já têm datas, 23 de julho a 8 de agosto de 2021. Nesse períodos estavam marcadas precisamente dois mundiais de modalidades com grande peso em Jogos Olímpicos, o atletismo e a Natação. Mundiais de natação de Fukuoka, que se irão realizar nas últimas duas semanas de julho de 2021, e os mundiais de atletismo, marcados para Eugene a partir de 6 de agosto de 2021.- A Liga tem de ser decidida até 3 de agosto. Decisão dos clubes, Liga e Federação. Seja como for, se o campeonato não for decidido antes do dia 3 de agosto, se for até à última jornada com um Braga-FC Porto e um Benfica-Sporting, não dá para ir para o Marquês nem para os Aliados, seja lá o que for. Quem comemorar é para fazer em casa, cachecol e champagne.- Faleceu Miranda Calha, o antigo secretário de Estado do Desporto, ele que teve influência na realização do Euro2004 em Portugal.

- Pode haver campeão na Bielorrússia de… hóquei no gelo. Realiza-se o 5.º encontro da final entre o Yunost Minsk e o Soligorsk. Se os de Minsk vencerem são campeões.