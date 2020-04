Números e Curiosidades - Revista da Semana

- Nesta semana já houve mais desporto por esse Mundo fora, comparando com as três anteriores.- Além do Futebol, Basquetebol e o Hóquei no Gelo, retomaram-se alguns campeonatos de modalidades nos seus países.- Os campeonatos de futebol em todo o Mundo jogaram-se em 5 países diferentes, Bielorrússia, (Europa), Burundi (África), Tajiquistão e Taiwan (Ásia) e na Nicarágua (América)...- ... Mas nesta última semana o campeonato do Burundi foi finalmente interrompido (a duas jornadas do final do campeonato).





- "Pára" o do Burundi mas vai ser retomado este fim-de-semana o campeonato do Turquemenistão, mantendo-se assim os 5 campeonatos de futebol em todo o Mundo. África deixa de ter futebol, e a Ásia passa a ter 3 (!) campeonatos em ação.



- Na Europa só se joga mesmo na Bielorrússia mas os alemães já dizem que a Bundesliga já se prepara para regressar no dia 9 de maio, o que a ser será o primeiro campeonato a retomar, dos chamados "Big 5".



- Quem não quer mesmo que comece o campeonato é o presidente do Brescia. O clube da Lombardia recusa-se a jogar no regresso da Série A. “Se for preciso… desçam-nos de divisão”, disse o presidente do Brescia Massimo Cellino.



- Por cá foi o Nacional da Madeira o primeiro clube a regressar aos treinos em conjunto. A equipa madeirense foi a primeira "a não sentir medo”, dos 36 clubes da Liga. (terá sido inspiração de Cristiano Ronaldo (?), pois ele nestes últimos dias andou a treinar pela Choupana)



- E se na Ásia joga-se em 3 campeonatos, a Confederação Asiática suspendeu a Taça dos Campeões por tempo indeterminado.



- E em França já há campeão (!)… mas de andebol. A federação francesa entregou o título ao Paris Saint Germain que liderava o campeonato, no momento da interrupção, com 6 pontos de vantagem sobre o Nantes. Foi o 6º. titulo consecutivo para a equipa da capital.



- Continuando em França, o Tour foi adiado por dois meses devido à pandemia. A 107.ª edição da prova deveria começar em Nice a 27 de junho e terminar em Paris a 19 de julho, mas agora a nova data é de 29 de agosto a 20 de setembro. Para subir ao Pico, já bastam estas montanhas de categoria extra, quais Alpes e Pirineus. Uma de cada vez.



- No ténis está tudo parado até dia 13 julho, data prevista para o regresso dos torneios ATP e WTA (já sem Roland Garros e sem Wimbledon).



- No basquetebol o Campeonato Europeu de 2021 foi adiado para… 2022 (em ano de Mundial de Basquetebol). Iremos ter um dois em um (?)



- No bilhar também foi cancelada a Taça dos Campeões Europeus, que se iria realizar no Dragão Arena.



REGRESSO



- E… a retoma… se tudo estiver como o previsto, o governo austríaco vai permitir a realização do GP Áustria em F1 no dia 5 de julho, à porta fechada. Se tal acontecer será mesmo a 1.ª prova da temporada (!) Faltam… 80 dias.



AS CURIOSIDADES:



- Pela 1.ª vez na história a Volta a Portugal em bicicleta vai realizar-se antes do Tour (até ver…)



- Com o futebol parado o Hertha de Berlim continua a mudar de treinadores, vai para o seu 4.º treinador nesta temporada. Bruno Labbadia foi o treinador escolhido para evitar que o clube da capital desça de divisão.



O DESTAQUE:



- A UEFA quer permitir o arranque das competições nacionais europeias porque isso estabilizará a economia do futebol na Europa, tentando cumprir contratos de transmissão no valor de biliões de dólares. Depois tratam-se das competições como a Liga Europa e Liga dos Campeões. A solução pode até passar por acabar primeiro as competições nacionais e no final de tudo, fazer em 3 semanas a decisão dos oitavos de final até às finais dos jogos internacionais. Na próxima semana o plano pode ser apresentado.





A MORTE:



- Faleceu Stirling Moss (90 anos), um grande piloto de Fórmula 1 que... nunca foi campeão do Mundo. Por 4 vezes foi vice-campeão, muito por culpa de um senhor chamado… Juan Manuel Fangio. Moss conseguiu vencer 16 grandes prémios, 2 dos quais em Portugal.



E … DONALD TRUMP:



- O presidente norte-americano afirmou que… “ O regresso do desporto é importante, e que está a ficar farto de ver jogos da NBA de há 14 anos…”



HOJE:



- Joga-se a 5.ª jornada do campeonato de futebol da Bielorrússia, o campeonato russo de ténis de mesa, o campeonato de voleibol no Taiwan e a segunda fase do campeonato de basebol na Nicarágua (!)