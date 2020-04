Números e Curiosidades - Revista da Semana

- Da última sexta para esta … nada se alterou em termos de futebol. Tudo na mesma. Falou-se muito, agendou-se muito, mas ainda nada ficou definido.- Só na Alemanha a Bundesliga tem tudo pronto para regressar com o campeonato no dia 9 de maio, agora só falta a aprovação do governo.- Nos 5 países que se jogava futebol continua-se a jogar, e neste fim-de-semana avançam todos para mais uma jornada.- Vai realizar-se a 6.ª jornada na Bielorrússia, a 5.ª no Turqueministão, a 4.ª no Tajiquistão, a 3.ª em Taiwan, e as meias-finais do campeonato da Nicarágua.- A Liga Portuguesa prevê início da retoma do campeonato para o início de junho.- No futebol feminino… 4 equipas querem subir de divisão, ou propõem "play off". Amora, Torreense, Fiães e Famalicão (os respectivos 2 primeiros classificados de cada série da 2.ª divisão) não aceitam o encerramento do campeonato.- A UEFA avançou com a data de 29 de agosto para a realização da final da Liga dos Campeões.- A final da taça do Rei de Espanha (Real Sociedad–At. Bilbao) só se vai realizar em 2021.- Ainda no mundo da bola, a AS Roma anunciou que jogadores e equipa técnica liderada pelo português Paulo Fonseca abrem mão de 4 meses de salário, na sequência da crise económica gerada pela pandemia. A ideia é permitir que os funcionários do clube não tenham reduções salariais. O seu dinheiro pagará o ordenado aos outros.- E em Alcochete, há quanto tempo não ouvíamos falar da Academia de Alcochete… o Sporting voltou aos treinos. As regras são muito apertadas, os jogadores trabalharam de forma isolada e com indicações rígidas de distanciamento.

Mais modalidades







- Na restantes modalidades joga-se ténis a nível exibicional na Bielorrússia e na Rússia, voleibol na região do Ural (Rússia), badminton na Arménia, ténis de mesa na Ucrânia, Arménia, Rep. Checa e Rússia e basebol em Taiwan, Nicarágua e Coreia do Sul.- Já na Itália, um dos mais importantes campeonatos do país, o de hóquei em patins, ficou cancelado. Não há campeão em Itália.- No golfe foram canceladas as provas de Munique e Paris e adiada a do Open da Escócia, no circuito europeu.- Na fórmula 1 a Ferrari anunciou um plano com vista à produção de válvulas para ventiladores pulmonares.- No surf a WSL já cancelou 3 provas do circuito mundial (são 11). E a 4 junho, na Indonésia, dificilmente se realizará a 4.ª prova do circuito.- Na WNBA… Sabrina Ionescu (Univ Oregon) foi selecionada pela equipa New York Liberty como a 1.ª escolha do Draft.- No xadrez continua-se a jogar virtualmente o torneio “Magnus Carlsen Invitational”. Durante o torneio o campeão Carlsen chegou a perder para o iraniano Firouzja.- Regressou a época do basebol na Coreia do Sul. As equipas começaram os jogos de pré-época e vão começar o campeonato, claro, tudo sem público.- A esquiadora Astrid Uhrenhuldt Jacobsen (campeã mundial e olímpica de esqui de fundo, 33 anos) anunciou o final da carreira, devido a esta pandemia (ela que é médica quis dedicar-se a 100% na vida das pessoas afectadas pelo virus).- O treinador do Dínamo de Zagreb, Nedad Bjelica não aceitou o corte do ordenado e… rescindiu. Dínamo lidera o campeonato com 18 pontos de avanço do 2.º, também já não devem precisar dele!-Deveria ter-se corrido nesta semana a maratona de Boston, a mais antiga do Mundo. Mas não aconteceu, foi cancelada, o que ocorreu pela 1.ª vez em 124 anos (nem o atentado de 2013 fez a corrida parar).- Pinto da Costa completou 38 (!) anos à frente do FC Porto (é o presidente, em todo o Mundo, há mais tempo consecutivo no mesmo clube).- Faleceu o atirador Manuel Correia da Costa (participou nos J.O. de 1964), com 93 anos. Foi atleta do Sporting.- Faleceu Mitch Cronin (27 anos), jogador de râguebi da selecção australiana.

- Joga-se hoje o 3.º encontro da final do campeonato de basquetebol em Taiwan entre as equipas do Taiwan Beer e Yulon Luxgen Dinos. Os Dinos vencem a final por 2-0.