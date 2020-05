Números e Curiosidades – Revista da Semana

- E na 5.ª semana … muitas novidades (!)- 2.ª Liga ficou cancelada. Farense e Nacional já festejam subida… mas, Casa Pia e Cova da Piedade mantém-se? Não descem? Ninguém sobe do Campeonato Portugal? A decisão final será ratificada em AG.- Os desportos de combate estão proibidos, bem como os desportos coletivos em espaços fechados.- Em França não há mais futebol esta época. Mas se na Holanda não houve declarado campeão, em França a vantagem do Paris Saint Germain era tão grande (12 pontos) que poderá ser normal atribuir-lhe o título da época. Também o Marselha do português André Villas-Boas vai ter entrada direta na Champions por estar no 2º lugar da Liga francesa.- Por sua vez, um médico da FIFA sugere a punição a todos os jogadores que cuspam em campo, nos campeonatos que vão recomeçar. Cuspir no chão não é uma prática higiénica. Em tempos de coronavírus, além de tudo, coloca em risco a saúde de quem está ao seu redor. O belga Michel D’Hooghe, sugeriu punição aos atletas que cuspirem na relva durante as partidas de futebol. A sugestão seria aplicar cartão amarelo ao atleta que cuspisse.- O campeonato alemão está pronto para recomeçar a 9 de Maio, e o coreano no dia 8 de maio. (falta 1 semana). Será?- Nos 5 países que se jogava futebol continua-se a jogar, e neste fim-de-semana avançam todos para mais uma jornada.- O Euro 2020 vai jogar-se em 2021 mas… o nome mantém-se 2020 (para festejar os 60 anos da prova). Sim, vão festejar os 60 anos quando fizerem 61.- A Euroliga de basquetebol decidiu que quer o seu torneio final entre 4 e 26 julho.- E também os europeus de Atletismo, em Paris, foram cancelados.- Da Fórmula 1 já se sabia que não há corridas antes do GP da Áustria em Julho. E sem público. Dos ralis já se sabe que antes do Rali da Finlândia, não há brrrrrrrrrrrrruuuummmmm nas estradas do WRC. Agora, na motos chega-se ao cancelamento dos GP da Alemanha, Países Baixos e Finlândia. O Mundial de MotoGP/Moto2/Moto3 nunca arrancará antes da 2.ª quinzena de julho.- No ciclismo a volta à Catalunha, que faria a sua 100.ª edição, foi definitivamente cancelada. É a 1.ª vez desde 1938 que não se vai realizar.

- No xadrez continua-se a jogar virtualmente o torneio “Magnus Carlsen Invitational”. As meias finais vão ser entre Carlsen – Liren e Nakamura – Caruana.





- Portugal vai regressar ao Mundial de Andebol … 18 anos depois (!). Com o cancelamento do play off de acesso ao Mundial, a nossa selecção ficou automaticamente apurada para a fase final. A última vez tinha sido em 2003 (em Portugal)- Na NFL, pela 1.ª vez na história, o draft foi virtual. Joe Burrow é o n.º 1 do draft, escolhido pelos Cincinnati Bengals.- A volta a Portugal em bicicleta deverá mesmo acontecer, mas… sem beijos aos vencedores.- O campeonato de basebol na Coreia do Sul vai começar no dia 5 de Maio. E claro, o campeonato de Futebol da Alemanha.- O treinador Alan Pardew (Den Haag) que estava praticamente condenado à descida de divisão, tinha previsto um prémio de 115 mil euros se conseguisse manter a equipa na I Liga, O objectivo foi conseguido na secretaria, com o cancelamento do campeonato, e o técnico vai mesmo receber o prémio- Faleceu o ex-avançado do Liverpool Michael Robinson (61 anos), de cancro. Ele venceu a TCE em 1983/84 pelo clube inglês.- Vai jogar-se o 7.º encontro da final do campeonato de basquetebol em Taiwan entre as equipas do Taiwan Beer e Yulon Luxgen Dinos. A final está empatada 3-3.

- E vai jogar-se a final do campeonato da Nicarágua entre o FC Manágua e o Real Esteli.