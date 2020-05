Números e Curiosidades - Revista da semana

- E na 8.ª semana… luz verde para 12 estádios, onde se poderá acabar a I Liga: Cidade do Futebol; Capital do Móvel; D. Afonso Henriques; Dragão; João Cardoso; José Alvalade; Marítimo; Municipal de Braga; SL Benfica; Portimão Estádio; Bessa e Cidade de Barcelos.



- A I Liga vai recomeçar, em principio, um dia antes, no dia 3 de Junho. Esta sexta-feira deverão ser definidos os calendário dos jogos.- Pedro Proença coloca lugar à disposição, mas sem se demitir. A 9 de junho haverá Assembleia Geral da liga para decidir futuro do presidente e modelo de governação.- O campeonato alemão recomeçou mesmo, e vai jogar-se a 27.ª jornada. Dos 5 primeiros, 4 venceram (Bayern, B. Leverkusen, B. Dortmund e B. M’Gladbach, só mesmo o que não começa por B… não venceu, o RB Leibzig).- E o inevitável Halland marcou o primeiro golo no regresso da Bundesliga.- Ainda na Bundesliga houve encontro histórico entre Union Berlin e Bayern, na capital da Alemanha. Os bávaros venceram 2-0, e o polaco Lewandowski marcou, conseguindo assim 40 golos em 5 temporadas consecutivas (!)- Na Escócia, o Celtic foi considerado campeão. Foi o 9.º título consecutivo, o 51.º na história.- Neste fim de semana mais 3 campeonatos vão recomeçar, todos na Europa, passando a ser 11 em todo o Mundo onde se joga futebol. Arménia, Hungria, Rep. Checa vão recomeçar os campeonatos.- Durante a semana arrancaram os campeonatos da Estónia e Costa Rica.- Vai realizar-se então a 10.ª jornada na Bielorrússia, a 10.ª no Turqueministão, a 7.ª em Taiwan, a 3.ª na Coreia do Sul, a 3.ª nas Ilhas Faroé, a 27.ª na Alemanha, a 17.ª na Costa Rica, a 18.ª na Arménia, a 24.ª na Hungria, a 3.ª na Estónia e a 24.ª na Rep. Checa.- Na Série A italiana, o reinício será mesmo dia 13 de junho, e tudo tem de estar concluído até dia 20 de agosto, a próxima época começa a… 1 setembro (semana e meia depois).- No Brasileirão – Série B, para onde caiu o mítico Cruzeiro, a equipa já sabe que vai começar a próxima época com menos 6 pontos, por castigo.- No golfe houve torneio na Coreia do Sul, e a sul coreana Park Hyun-Kyung (nº 3 do Mundo) venceu o KLPGA.- No ténis, todos os torneios ATP e WTA foram cancelados até dia 31 de julho.- No hóquei em patins vai haver uma liguilha para saber as 3 equipas que vão poder sonhar com a 1.ª divisão. Paço D’Arcos, Tigres, Sp. Tomar, Marinhense, Parede e Famalicence vão defrontar-se em setembro e ver quem consegue as 3 vagas no escalão princicpal.- No basquetebol alemão, vai haver um torneio de 10 equipas à porta fechada, em junho, para definir o campeão.- E vai começar esta sexta-feira o campeonato de basebol da Rep. Checa, o Ostrava vai defender o título.- As bonecas coreanas nas bancadas no jogo entre o Seoul e o Gwangju, valeram uma multa enorme ao clube da capital. FC Seoul foi multado pelas bonecas fazerem publicidade a uma loja de produtos sexuais.- Os campeonatos de futebol da Hungria, Rep. Checa e Arménia.

- Aduriz (jogador de 39 anos do Athletic Bilbao) anunciou o final da carreira.