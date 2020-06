Números e Curiosidades - Revista da Semana

O CAMPEÃO DA SEMANA

- O belga Luca Brecel venceu a Liga dos Campeões de snooker.









- E na 12.ª semana… o campeonato nacional de futebol continua sem receios e sem medos. Apenas o guarda-redes do Famalicão, Defendi, foi impedido de jogar por testar positivo.- Estamos a meio da 26.ª jornada (2.ª jornada “Covid”) e já tivemos alguns marcos históricos;- Pela 1.ª vez na história puderam fazer-se 5 substituições num jogo da liga. Foi no Gil Vicente-Famalicão, e foi o treinador Vítor Oliveira o primeiro a fazê-lo.- O Benfica somou a 4.ª jornada consecutiva sem vencer na I Liga, o que não acontecia há 12 anos, última vez tinha sido em março de 2008.- Cláudio Ramos, guarda-redes do Tondela, completou 100 jogos (9000 minutos) a jogar consecutivamente, sem falhar 1 segundo, na I liga. Recorde absoluto.- O estádio Cidade do Futebol foi o 19.º estádio a ser utilizado neste campeonato. Teve no Santa Clara–Sp. Braga o seu primeiro jogo de sempre no principal escalão.- E Pinto da Costa foi eleito para o seu 15.º mandato (!). São 38 anos à frente do clube. Desde que foi eleito como o 32.º presidente do FC Porto em 1982… Nunca mais deixou o cargo. Não existe no Mundo um presidente de um clube com mais tempo do que Pinto da Costa.- E recomeçou a liga espanhola, e logo com dérbi em Sevilha. O Sevilha venceu o Bétis por 2-0.- Na Bundesliga o Bayern pode ser campeão este fim-de-semana, se vencer o Monchengladbach e o Dortmund perder em Dusseldorf.- E recomeça esta sexta-feira o futebol em Itália, com as meias finais da Taça de Itália. Jogam a segunda mão as equipas da Juventus e do Milan e defrontam-se Nápoles e Inter.- E atualmente já se joga em 32 países… Quase tudo a recomeçar… Já se joga futebol em Portugal, na Alemanha, Polónia, Arménia, Hungria, Rep. Checa, Dinamarca, Eslovénia, Bielorrússia, Coreia do Sul, Áustria, Israel, Croácia, Bulgária, Burundi, Albânia, Lituânia, Costa Rica, Estónia, Ilhas Faroé, Montenegro, Taiwan, Ucrânia, Turquemenistão, Sérvia e Síria, Vietnam, Grécia, Suiça, Kosovo, Islândia e Espanha.- Regressam esta semana os campeonatos de Itália, Turquia, Palestina, Roménia, Uzbequistão, Tanzânia e... Inglaterra.- E começam os da Suécia, Letónia e Noruega.- No basquetebol joga-se a "final a 10" na Alemanha, as equipas em dois grupos lutam por saber quem vai ser o campeão.- E o regresso da NBA… vai acontecer, tudo aponta para o dia 30 de junho em Orlando.- No ténis continuam a jogar-se torneios de exibição por todo o Mundo… enquanto os torneios ATP e WTA estão suspensos até final de julho.- O que regressou foi o futebol australiano, regras australianas, como o jogo Collingwood Magpies-Richmond Tigers, e… deu empate. Quase inédito neste desporto (!)- No basebol continuam em ação os campeonatos da Coreia do Sul, Rep. Checa, Nicarágua e Taiwain… e vão começar as ligas da Finlândia e do Japão.- Nos ralis, o WRC teve mais um campeonato cancelado, foi o da Grã-Bretanha. Apenas 3 provas ainda mantém a data, Turquia (Set), Alemanha (Out) e Japão (Nov).- Se nos Ralis a coisa está difícil, já na Fórmula 1 os motores começam a aquecer… a Mercedes é a primeira equipa a retomar os treinos.- No atletismo foi adiada a Maratona do Porto para 2021.- Já no surf a liga portuguesa vai mesmo avançar no dia 19 de junho.- E no golfe retomou mesmo o PGA Tour… com a prova Charles Schwab Challenge (EUA). O mítico Justin Rose já comanda a prova.- O Hoffenheim, equipa que ocupa o 7.º lugar da Bundesliga, decidiu despedir o seu treinador a 4 jornadas do fim. Alfred Schreuder fica sem clube quase no fim do campeonato. A justificaçao foi… “ o 7.º lugar que é mau para os objetivos do clube”.- Faleceu o campeão mundial de hóquei em patins por Portugal (1958 e 1960) Francisco Velasco.- A UEFA vai decidir no próximo dia 17 de junho se a final da Liga dos Campeões sempre será na capital de Portugal… ou não.