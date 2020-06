Números e Curiosidades - Revista da Semana

- E na 13.ª semana de tempo pandémico… o campeonato nacional de futebol lá vai andando, e joga-se já a 3.ª jornada após a retoma. Na frente da classificação… é a “confusão”. Parece que ninguém quer ser líder, ora perdes tu pontos, ora perco eu. Benfica e FC Porto estão em igualdade pontual.- Com a perda de pontos de Benfica e FC Porto… lá vai o Sporting “amealhando” mais alguns, e Ruben Amorim já bateu um recorde no clube nesta temporada, Sporting consegue 4 jornadas consecutivas sem perder pela 1.ª vez.- E recomeçou a liga inglesa, Aston Villa e Sheffield United deram o pontapé de reabertura, mas… ainda “não acordaram” neste novo cenário… 0-0 foi o resultado.- Em Espanha, Barcelona e Real já jogaram dois jogos cada e já os venceram, e até João Félix regressou aos golos, até deu para bisar (!)- Em Itália o campeonato regressa este fim de semana, mas jogou-se a final da Taça. Nápoles venceu a sua 6.ª Taça de Itália, venceu no desempate por penáltis a Juventus. Foi a 2.ª final consecutiva perdida por Ronaldo.- …mas foi o 2.º título do outro português, Mário Rui venceu o seu primeiro troféu por equipas, depois de ter ganho a Liga das Nações por Portugal.- Enquanto os campeonatos entram no seu ritmo normal… outros já estão decididos, e como a Alemanha está sempre na frente em quase tudo, no futebol não foi excepção, e o Bayern já é o campeão.- Os bávaros conseguiram a sua 30.ª Bundesliga, a 8.ª consecutiva (!)- E se uns são campeões, outros descem (Paderborn) e outros sobem. Arminia Bielefeld regressa à Bundesliga 12 anos depois.- Também já houve campeão na Hungria, o Ferencvaros venceu o seu 31.º titulo de futebol.- Continuando nos títulos, mas agora no feminino, o Wolsburg venceu o seu 3.º titulo consecutivo, e a portuguesa Cláudia Neto é tricampeã alemã.- Os nórdicos começaram os seus campeonatos de futebol, Finlândia, Letónia, Lituânia, Islândia, Noruega e Suécia deram inicio ao campeonato.- E atualmente já se joga em 41 países… Portugal, Alemanha, Polónia, Arménia, Hungria, Rep. Checa, Dinamarca, Eslovénia, Bielorrússia, Coreia do Sul, Áustria, Israel, Croácia, Bulgária, Burundi, Albânia, Lituânia, Costa Rica, Estónia, Ilhas Faroé, Montenegro, Taiwan, Ucrânia, Turquemenistão, Sérvia e Síria, Vietnam, Grécia, Suiça, Kosovo, Islândia, Espanha, Itália, Turquia, Palestina, Roménia, Uzbequistão, Tanzânia, Inglaterra, Suécia, Letónia e Noruega.- Curiosamente no continente sul americano ainda só se joga na Costa Rica, e vai mesmo jogar-se a final para achar o campeão, entre o Saprissa e o Alajuelense.- No basquetebol joga-se os 4.ºs final na Alemanha, e recomeçou o campeonato espanhol, com 12 equipas divididas em 2 grupos a tentar chegar ao título.- No andebol, Portugal já sabe quem vai defrontar no apuramento para o EURO 2022, Islândia, Israel e Lituânia serão os adversários.- No ténis está confirmado, o WTA e o ATP vão regressar no início de agosto. O US Open está confirmado para o dia 31 desse mês, agora vamos ver é se aparecem os jogadores, pois a maioria não está a querer jogar...- Enquanto isso, e perante 4000 pessoas nas bancadas, realizaou-se a 1.ª etapa da Adria Tour em Belgrado, torneiro de exibição, com Dominic Thiem a vencer a 1.ª prova.- Onde o público também não faltou foi no regresso do râguebi à Nova Zelândia, 40.000 pessoas estiveram a assisitir ao jogo de abertura entre os Highlanders e os Chiefs.- No basebol continuam em ação os campeonatos da Coreia do Sul, Rep. Checa, Nicarágua, Taiwain, Finlândia e Japão.- No surf começa esta sexta-feira a liga portuguesa, vai realizar-se a 1.ª etapa, com Frederico Morais “cabeça de cartaz”.- A FPTM vai fazer um "play off" para atribuir o título de campeão nacional de ténis de mesa.- E no golfe retomou-se o PGA TOUR… com a prova Charles Schwab Challenge (EUA). E o primeiro vencedor foi Daniel Berguer, o americano conseguiu 15 pancadas abaixo do par.- Carlos Mozer vai ser o novo treinador do Fátima, clube do campeonato de Portugal.- Faleceu o antigo treinador do Terceira Basket ,Luís Abreu morreu aos 40 anos.- A UEFA decidiu que a final da Liga dos Campeões será na capital de Portugal. Lisboa vai pela 3.ª vez (contanto com Oeiras em 1967) receber a final da maior prova da UEFA.

