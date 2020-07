Números e Curiosidades – Revista da Semana

- 15.ª semana… o campeonato nacional de futebol vai começar esta sexta-feira com a 6.ª jornada após a retoma, com duelo insular, Santa Clara – Marítimo.- E ao fim das primeiras 5 jornadas, o campeão parece estar encontrado. Depois de trocas de liderança sucessivas, o FC Porto ganhou 6 pontos ao Benfica nas últimas duas jornadas e “disse adeus” ao Benfica. Curiosamente as últimas duas derrotas do Benfica foram com… os insulares (!) Santa Clara e Marítimo, que hoje se defrontam.- Bruno Lage, depois de 48 jornadas consecutivas ao serviço do Benfica, não aguentou mais e saiu. Nelson Veríssimo vai orientar, para já, a equipa.- Além do Benfica perderam os seus treinadores o Sp Braga (Custódio) e o Vitória FC (Júlio Velasquez).- E com estas 3 alterações batemos o recorde de mudanças de treinadores numa época, 20 (!) mudanças! Em 86 campeonatos nacionais só por uma vez se tinha visto uma coisa assim (2016/17)… mas na altura participaram 32 treinadores, nesta temporada já vão ser… 34 treinadores (!). E quanto a treinadores numa época é mesmo recorde, 34 (um por jornada).- O Sporting pela 1.ª vez esta época conseguiu 4 vitórias consecutivas, e Ruben Amorim continua sem perder na 1.ª liga.- A última vitória do Sporting foi… “redonda”. Foi a vitória 1500 dos verdes no escalão principal.- Do campeonato para a Taça ficou a saber-se que a final da Taça se vai realizar, pela 1.ª vez na sua história, em Coimbra. Trinta e oito anos depois a final da Taça vai jogar-se fora do Jamor.- E da Taça para a Supertaça… Benfica e FC Porto “decidiram” que não haveria Supertaça, Sporting, ainda matematicamente com hipóteses de chegar ao título, não foi tido nem achado nesta decisão.- Olhando para os campeonatos europeus, depois de Liverpool (Inglaterra) e Bayern (Alemanha)… Espanha e Itália continuam sem campeões, mas Juventus e Real Madrid ganharam avanço.- Onde houve campeão foi em Israel (Maccabi Tel Aviv), na Áustria (RB Salzburg, pelo 7.º ano consecutivo), na Bulgária (pelo 9.º ano consecutivo), na Grécia (Olympiakos), na Costa Rica (Saprissa) e na Tanzânia, o “leão”, Simba! Simba venceu o campeonato da Tanzânia pela 3.ª época consecutiva.- Curiosamente no continente sul americano… o futebol continua com… a Taça do Rio. Flamengo de JJ continua a vencer. O campeonato vai começar a 9 de agosto.- No basquetebol o Alba Berlim foi campeão na Alemanha e o Baskonia (surpresa) foi campeão em Espanha 10 anos depois, venceu na final o favorito Barcelona. E também no Turquemenistão houve campeão, foi o CSKA.- No ténis Nuno Borges venceu no Algarve, na 1.ª etapa da FPT, em Vale de Lobo. E a tricampeã nacional, Francisca Jorge, venceu em femininos.- No futsal… Ricardinho foi novamente campeão espanhol, o Inter Movistar foi campeão.- No ténis de mesa a final vai ser entre o Sporting e o vencedor da meia final entre o Toledos e o Juncal.- No andebol foi cancelada a fase final da Liga dos Campeões… feminina.- No basebol continuam em ação os campeonatos da Coreia do Sul, Rep. Checa, Nicarágua, Taiwain, Finlândia, Suiça e Japão, com o americano a 3 semanas de começar.- No golfe o PGA TOUR teve a sua 3.ª prova após retoma… com Dustin Johnson a vencer o torneio Travelers Championship.



-Lewandowski foi eleito o melhor jogador da Bundesliga (2019/20). Marcou 33 golos.



A RECONQUISTA



- Portugal vai defender a conquista do troféu da Liga das Nações começando a jogar no dia 5 de setembro frente à Croácia.



O FIM DA CARREIRA



- Vince Carter (43 anos) anunciou a retirada na NBA. Primeiro jogador da história a jogar em 5 décadas (!)… 80/90/00/10 e 20.



E O REGRESSO



- Depois de ter “pendurado as botas” Robben foi anunciado como jogador do Groningen.



E O CAMPEÃO NA SECRETARIA



- A selecção de sevens da Nova Zelândia foi declarada campeã em masculinos e femininos.



OS CAMPEÕES de FUTEBOL em 2020



1 - Argentina - Boca Juniores

2 - N. Zelândia - Aukcland City

3 - Bélgica - Club Brugge

4 - França - PSG

5 - Nicarágua - Real Esteli

6 - Escócia - Celtic

7 - Sérvia - Estrela Vermelha

8 - Alemanha - Bayern

9 - Hungria - Ferencvaros

10 - Burundi - Le Messager Ngozi

11 - Ucrânia - Shakthar Donetsk

12 - Croácia - Din. Zagreb

13 - Rep. Checa - Slavia Praga

14 – Inglaterra – Liverpool

15 – Montenegro - Buducnost

16 – Israel - Maccabi Tel Aviv

17 – Áustria – RB Salzburg

18 – Bulgária - Ludogorets

19 – Eslováquia - Slovan Bratislava

20 – Tanzânia – Simba

21 – Grécia – Olympiakos

22 – Costa Rica - Saprissa