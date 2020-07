Números e Curiosidades – Revista da Semana

- 16.ª semana… e o campeonato nacional de futebol está quase decidido… FC Porto está a 1 ponto do título. Pode ser campeão no “sofá” terça-feira ou em campo na quarta-feira.- E batemos o recorde de mudanças de treinadores numa época, 21 (!) mudanças! Em 86 campeonatos nacionais nunca se tinha visto uma coisa assim… Nelson Veríssimo (Benfica). Artur Jorge (Sp. Braga) e Lito Vidigal (VFC) foram os últimos.- O Sporting pela 1.ª vez esta época está 7 jornadas consecutivas sem perder, e Ruben Amorim continua sem perder na 1ª liga.- Já Cláudio Ramos, guarda-redes do Tondela, parou!!! Foram 103 jornadas consecutivas na I liga…o recorde fica por aqui!- O Desp. Aves… não aguentou e já desceu de divisão.- Olhando para os campeonatos europeus, tivemos mais dois campeões, o Zenit na Rússia e o Mittjylland na Dinamarca.- O Bayern aproveitou para conquistar a dobradinha na Alemanha. Venceu a taça ao Bayer Leverkusen (4-2).- Quem não conseguiu ganhar a taça foi Jorge Jesus, perdeu a final da Taça do Rio para o rival Fluminense (no desempate por penaltis).- Em Itália ainda não há campeão, mas há um regresso à Série A…. O Benevento, o clube das “bruxas” vai estar pela 2.ª vez no escalão principal.- E começou mesmo a MLS, o campeonato americano de futebol… e logo com golo português. Nani selou a vitória do seu Orlando City sobre o Inter de Miami de Beckamp (2-1)- Curiosamente no continente sul americano… o futebol continua com… a Taça do Rio. Flamengo de JJ continua a vencer. O campeonato vai começar a 9 de agosto.- E regressou o Mundial F1… Na Áustria Valtteri Bottas venceu o 1.º GP da temporada, o seu 8.º da carreira. O 2.º GP é já neste fim de semana… na Áustria (!)- No ténis Frederico Silva e Inês Murta venceram em Lisboa, na 2.ª etapa da FPT.- E ficou-se a saber que em Roland Garros (27 Set – 11 Out) vamos ter 50% da lotação.- E na outra versão do ténis - no Ténis de Mesa -, o Sporting tornou-se pentacampeão, ao vencer na final o Toledos. Foi o 37.º título para os verdes e brancos.- No basebol continuam em acção os campeonatos da Coreia do Sul, Rep. Checa, Nicarágua, Taiwain, Finlândia, Suiça e Japão, com o americano a 2 semanas de começar.- No golfe o PGA TOUR teve a sua 4.ª prova após retoma… com Bryson DeChambeau (Usa) a vencer o torneio DeChambeau Bryson (USA).- E já se joga a 5.ª prova, não há tempo a perder…. o Workday Charity Open. Collin Morikawa lidera neste momento.- No râguebi de sevens, a Nova Zelândia foi considerada campeã… em masculinos e femininos (!)- Armindo Araújo venceu o Rali de Castelo Branco.- E no surf Afonso Antunes comanda a liga Meo, com duas etapas realizadas



- Os campeonatos mundiais de estrada de ciclismo já não se vão realizar em Itália (Trento), mudaram para França. Plouay vai receber os mundiais, de 24 a 28 de agosto.





O SORTEIO





- E vai realizar-se esta sexta-feira o sorteio da final a 8 da Liga dos Campeões, a realizar em Lisboa.



O FIM DA CARREIRA



- Lin Dan colocou o fim à carreira. O badminton fica mais pobre com a saída de um dos melhores do mundo (campeão olímpico em 2012).



A LEMBRANÇA - O VIDEO – RECORDAR O TÍTULO DE HÁ 4 ANOS



https://www.facebook.com/watch/?v=940363062759745



OS CAMPEÕES de FUTEBOL em 2020



1 - Argentina - Boca Juniores

2 - N. Zelândia - Aukcland City

3 - Bélgica - Club Brugge

4 - França - PSG

5 - Nicarágua - Real Esteli

6 - Escócia - Celtic

7 - Sérvia - Estrela Vermelha

8 - Alemanha - Bayern

9 - Hungria - Ferencvaros

10 - Burundi - Le Messager Ngozi

11 - Ucrânia - Shakthar Donetsk

12 - Croácia - Din. Zagreb

13 - Rep. Checa - Slavia Praga

14 – Inglaterra – Liverpool

15 – Montenegro - Buducnost

16 – Israel - Maccabi Tel Aviv

17 – Áustria – RB Salzburg

18 – Bulgária - Ludogorets

19 – Eslováquia - Slovan Bratislava

20 – Tanzânia – Simba

21 – Grécia – Olympiakos

22 – Costa Rica – Saprissa

23 – Dinamarca – Mittjylland

24 – Rússia - Zenit