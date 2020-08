Números e Curiosidades – Revista da Semana

- 21.ª semana… Ainda há pouco tempo terminou o campeonato nacional de futebol mas já quase todas as equipas estão de regresso ao trabalho.- Portimonense foi uma das últimas equipas a entrar ao trabalho, confiante que vai participar na I liga (equipa convidada para substituir o Vitória FC), mas ainda falta a decisão final do tribunal.- Mesmo ainda com as indecisões das equipas que vão estar nas I e II Liga, os campeonatos estão confirmados para começarem a ser jogados nos dias 13 setembro (II Liga) e 20 setembro (I liga).- E neste período está a jogar-se para as competições europeias, para saber quem vence a Liga dos Campeões e a Liga Europa.- A Liga Europa já tem definidos os semi finalistas, Sevilha – Man. United e Inter Milão – Shaktar Donetsk. Bruno Fernandes e Diogo Dalot ou Luís Castro podem vencer o troféu.- Já a final a 8 da Liga dos Campeões está mesmo a acontecer em Lisboa, e neste momento já com dois jogos realizados, e o mesmo resultado… e a mesma emoção, a serem decididos nos últimos instantes.- Atlético-1 Leipzig-2; PSG-2 Atalanta-1 são os resultados já conhecidos. Uma coisa é certa, já não teremos em Lisboa a final 100% espanhola como tivemos há 6 anos. Agora só poderemos ter uma final 100% alemã ou francesa (o que seria inédito, tanto num caso como no outro)- Ainda não terminou a Liga dos Campeões 2019/20 e já se joga para a Liga dos Campeões 2020/21 (inédito). Nos jogos de abertura, o Linfield (Ir. Norte) e o Ditra (Kosovo) venceram os seus jogos ao Tre Fioris (San Marino) e Inter Escaldes (Andorra)- Ainda na Liga Europa, de sublinhar o recorde de Lukaku. O avançado do Inter fez história ao marcar pelo 9.º jogo consecutivo na Liga Europa (5 golos em 2014/15 e 4 agora em 2019/20).- E tivemos mais 1 campeão... e meio (!). Na MLS não se sabe bem se Portland Timbers é campeão ou não, venceu na final o torneio de abertura frente aos Orlando de Nani. Há quem diga que sim, que são os campeões de 2020, há quem diga que não, que não passou de um torneio. Campeão a valer foi nas Seicheles, O Foresters FC foi mesmo campeão nacional.- Do futebol para os motores, realizou-se a 5.ª prova do Mundial de F1, e pela 1.ª vez não foi um Mercedes a vencer a prova, Verstrappen venceu o seu 9.º GP da carreira.- Das 4 para as duas rodas, houve campeão inédito na moto GP. Brad Binder conseguiu a sua primeira vitória de sempre. E mais, foi o primeiro sul-africano a vence ruma prova da categoria rainha desde 1960.- E Miguel Oliveira também continua a escrever história. Conseguiu o seu melhor resultado de sempre em Moto GP, ficou em 6.º lugar no GP da Rep. Checa.- Este fim de semana realiza-se a 4.ª prova… na Áustria (!)- Das duas rodas com motor passamos para as duas rodas mas sem motor, realizou-se a 2.ª prova da World Tour após retoma. Foi a clássica Milão- San Remo, onde o vencedor foi… o mesmo da 1.ª prova, o belga Wout Van Aert.- E na volta a Polónia o vencedor foi Remco Evenepoel, o belga está numa forma fantástica.- Também ainda no ciclismo quem venceu foi Primoz Roglic, no Tour L’Ain.- Quem também retomou as provas foi a WTA, a prova de ténis feminino em Palermo. A francesa Fiona Ferro foi a 1.ª vencedora. Neste momento já se jogam mais duas provas, nos Estados Unidos e Rep. Checa.- No golfe e no PGA Tour realizou-se a 1.ª prova do Masters, o PGA Champions e o vencedor foi… Collin Morikawa.

- No European Tour o vencedor do English Championship foi o inglês Andy Sullivan.





- Na NBA estão definidas as… 17 equipas que vão disputar os "Play-offs". Para chegar às 16 é necessário um encontro extra entre Portland e Memphis.- Na canoagem realizaram-se os campeonatos nacionais, e os vencedores foram Fernando Pimenta (K1 1000), João Ribeiro (K1 500 e K1 200), Francisca Laia (K1 200) e Joana Vasconcelos (K1 500)- E no mundial de snooker a maldição continua, quem vence o Mundial de Snooker pela 1.ª vez nunca consegue no ano seguinte ser campeão. Desta vez a maldição calhou a Judd Trump, caiu nos quartos de final. O'Sullivan - Selby e Wilson - McGill discutem o acesso à final- 8 anos depois o mundial Moto GP vai mesmo regressar a Portugal. Vai ser no dia 22 novembro, vai ser a última prova deste ano, e também em Portimão.- Faleceu Jesus Berardinelli, presidente da confederação de futebol da Venezuela, aos 61 anos. Foi ele o responsável por contratar José Peseiro. Pois bem, não viu nenhum jogo orientado pelo treinador português.- O hoquista do Benfica Diogo Rafael assinou mais uma época e vai para a sua 14ª época consecutiva no clube.- Realizou-se a meia maratona de Moscovo com … 10 000 atletas a participar (!)- O histórico Dínamo de Bucareste (18 vezes campeão) desceu de divisão. Mas … na secretaria voltou a subir (!). O campeonato romeno foi alargado a 16 equipas, e assim o histórico clube foi repescado.- Ronaldo chegou aos 37 golos pela Juventus em jogos oficiais pelo clube. Nunca um jogador da Juventus tinha marcado tantos golos numa só temporada. O recordista era Ferenc Hirzer, que somou 35 em 1925/26. Quase 100 anos depois... Ronaldo!- Félix da Costa, aos 28 anos, é campeão do Mundo de FÓRMULA E.1 - Argentina - Boca Juniores2 - N. Zelândia - Aukcland City3 - Bélgica - Club Brugge4 - França - PSG5 - Nicarágua - Real Esteli6 – Bósnia - Sarajevo7 - Escócia - Celtic8 - Sérvia - Estrela Vermelha9 - Alemanha - Bayern10 - Hungria - Ferencvaros11 - Burundi - Le Messager Ngozi12 - Ucrânia - Shakthar Donetsk13 - Croácia - Din. Zagreb14 - Rep. Checa - Slavia Praga15 – Inglaterra – Liverpool16 – Montenegro - Buducnost17 – Israel - Maccabi Tel Aviv18 – Áustria – RB Salzburg19 – Bulgária - Ludogorets20 – Eslováquia - Slovan Bratislava21 – Tanzânia – Simba22 – Grécia – Olympiakos23 – Costa Rica – Saprissa24 – Dinamarca – Mittjylland25 – Rússia – Zenit26 – Polónia – Legia27 – Arménia – Ararat Armenia28 – Portugal – FC Porto29 – Espanha – Real Madrid30 – Turquia – Basaksehir31 – Albânia – KF Tirana32 – Eslovénia – NK Celje33 – Irão – Persepolis34 – Kosovo – Drita35 – Itália – Juventus36 – Síria – Tishreen37 – Andorra - Inter Escaldes38 – Suiça – Young Boys39 – Romenia – Cluj40 – Somália – Mogadishu City41 – Estados Unidos – Portland42 – Seichelles – Foresters FC