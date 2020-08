Números e Curiosidades – Revista da Semana

- 23.ª semana… E tudo aconteceu em Portugal e aos portugueses… Vitória, derrota e anfitriões.- Começamos pela vitória! Miguel Oliveira conseguiu uma vitória inédita para Portugal. Primeiro piloto de sempre a vencer uma prova de Moto GP para o nosso país.- No GP da Áustria, em Estíria, o piloto português venceu o seu 1.º GP de sempre em Moto GP… e logo no seu 150.º grande prémio (em todas as categorias). Na última curva passou J. Miller e P. Espargaró e venceu a prova.- No mundial de pilotos Miguel Oliveira está agora no 9.º lugar, mas… a apenas 27 pontos do… 1.º (F. Quartararo).- A derrota… Benfica voltou a jogar a final da Youth League em futebol e… voltou a perder. Foi a 3.ª final para a equipa portuguesa, a terceira derrota. Real Madrid venceu o Benfica por 3-2.- E dos jovens para os seniores… os anfitriões! Lisboa foi palco da final da Liga dos Campeões, em futebol, onde o Bayern se sagrou campeão europeu pela 6.ª vez na sua história.- Bayern-1 PSG-0 , ainda não foi desta que Paris conseguiu vencer a sua primeira Liga dos Campeões, continuando empatada a zero com as capitais alemã e italiana (Berlim e Roma também ainda não têm nenhuma Liga dos Campeões no seu curriculum).- A Liga Europa foi ganha pelo… “cliente” habitual, o Sevilha! Espanhóis venceram o Inter por 3-2 e conquistaram o troféu pela 6.ª vez, em… 6 finais disputadas.- Uns vão às finais e ganham todas… outros perdem todas!- Mas se foi o clube espanhol a vencer a prova, foi um jogador português o melhor marcador , Bruno Fernandes venceu o troféu com 8 golos.- E passando do futebol internacional para o nacional… terminou a polémica! O Vitória FC foi mesmo condenado e vai jogar no Campeonato de Portugal. O Portimonense vê-se assim repescado para a I liga.- E assim sendo, também o Casa Pia beneficia desta decisão, pois foi também repescado para a II Liga, onde já tinha sido repescado o Cova da Piedade, em troca com o Desp. Aves.- Farense e Portimonense vão assim voltar a defrontar-se na I Liga… 32 anos depois (!)- E também foram confirmadas as presenças de Vizela e Arouca na II Liga.- Os sorteios dos respectivos campeonatos serão esta sexta-feira, a partir das 19h00.- E outros campeonatos já não precisam de sorteio… porque já começaram, Rep. Checa… Ucrânia… Roménia… Polónia e… França.- Em França começou… sem “sal”, Bordéus-0 Nantes-0- E retomou-se finalmente o ATP em ténis, com o torneio de Cincinnati. O campeoníssimo Djokovic está nas meias finais e… somou a 21.ª vitória em 2020, ainda sem derrotas!- E se no ténis a competição recomeçou... na NBA voltaram a parar! Não há maneira de a época terminar… Jogadores não jogam em protesto contra o racismo e os "play-off" estão assim em "stand by".- Onde o campeonato não parou foi na China, e houve memso campeão. O Guangdong tournou-se bicampeão chinês.- No ciclismo houve campeões nacionais em diversos países, com destaque para Van der Poel (Holanda), Giacomo Nizzolo (Itália), Arnaud Demarés (França), Marcel Meisen (Alemanha) e… quem diria… Luis Leon Sanchez (Espanha).- O veterano espanhol (36 anos) venceu o nacional pela 1.ª vez (!)- Já na Europa, o vencedor foi… o campeão italiano, Giacomo Nizzolo! O melhor português foi Rui Oliveira, que ficou em 14.º lugar.- Lukaku. O avançado do Inter fez história ao marcar pelo 11.º jogo consecutivo na Liga Europa (5 golos em 2014/15 e 6 agora em 2019/20). A série pode continuar na próxima época.- Lewandowski conseguiu o que nenhum jogador conseguiu um triplete inédito! Foi o melhor marcador na Bundesliga, na Taça alemã e na Liga dos Campeões.- A supertaça europeia vai realizar-se em Budapeste, entre Sevilha e Bayern, com… público! Vão estar cerca de 20 000 pessoas no estádio (1/3 da lotação).- O campeão Marc Marquez… só volta em 2021. Pela 2.ª vez nos últimos 7 anos o campeão não vai ser Marc Marquez (!). O recorde de Rossi ainda não irá ser ultrapassado em 2020.- Foi confirmada a presença de Nelson Oliveira no Tour, que amanhã começa, na equipa da Movistar. Vai ser o único português presente nesta edição do Tour.- A F1 vai regressar à Turquia 9 anos depois. Ausente desde 2011.



- Pires, o melhor marcador de sempre da II Liga, mais de 100 golos, decidiu “pendurar as botas” colocando assim ponto final na carreira como jogador.



AS DUAS FINAIS



- Este fim-de-semana vamos ter duas finais, a da liga dos campeões feminina (Ol. Lyon – Wolfsburg) e do campeonato australiano (Sydney FC – Melbourne City).



A CONVOCATÓRIA



- Fernando Santos anunciou a convocatória para o duplo compromisso na Liga das Nações, frente a Croácia e Suécia. Duas estreias absolutas, Trincão e Rui Silva.



E A “POLÉMICA”



- MESSI!!! Ao fim de 20 anos no mesmo clube (Barcelona), o astro argentino quer sair dos blaugrana! Irá mesmo sair ou é mais uma novela de Verão?



Nota: Messi também em tempos disse que nunca mais iria jogar na seleção argentina, mas foi sol de pouca dura! Voltou à seleção meses depois.



OS CAMPEÕES de FUTEBOL em 2020



1 - Argentina - Boca Juniores

2 - N. Zelândia - Aukcland City

3 - Bélgica - Club Brugge

4 - França - PSG

5 - Nicarágua - Real Esteli

6 – Bósnia - Sarajevo

7 - Escócia - Celtic

8 - Sérvia - Estrela Vermelha

9 - Alemanha - Bayern

10 - Hungria - Ferencvaros

11 - Burundi - Le Messager Ngozi

12 - Ucrânia - Shakthar Donetsk

13 - Croácia - Din. Zagreb

14 - Rep. Checa - Slavia Praga

15 – Inglaterra – Liverpool

16 – Montenegro - Buducnost

17 – Israel - Maccabi Tel Aviv

18 – Áustria – RB Salzburg

19 – Bulgária - Ludogorets

20 – Eslováquia - Slovan Bratislava

21 – Tanzânia – Simba

22 – Grécia – Olympiakos

23 – Costa Rica – Saprissa

24 – Dinamarca – Mittjylland

25 – Rússia – Zenit

26 – Polónia – Legia

27 – Arménia – Ararat Armenia

28 – Portugal – FC Porto

29 – Espanha – Real Madrid

30 – Turquia – Basaksehir

31 – Albânia – KF Tirana

32 – Eslovénia – NK Celje

33 – Irão – Persepolis

34 – Kosovo – Drita

35 – Itália – Juventus

36 – Síria – Tishreen

37 – Andorra - Inter Escaldes

38 – Suiça – Young Boys

39 – Romenia – Cluj

40 – Somália – Mogadishu City

41 – Estados Unidos – Portland (torneio)

42 – Seichelles – Foresters FC