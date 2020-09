Números e Curiosidades – Revista da Semana

Números e Curiosidades – A última semana desportiva em tempos de Covid



- 25ª semana …muitos campeonatos começaram e muitos inéditos aconteceram.



- Mas começamos com um número, o CEM! Cristiano Ronaldo ultrapassou a barreira dos 100 golos ao serviço da selecção portuguesa.



- CR7 foi o primeiro jogador europeu da história a atingir a marca dos 100 golos por uma selecção, o 2º no Mundo. Está agora a 8 golos de igualar o iraniano Ali Daei.



- A nível colectivo, PORTUGAL venceu os dois primeiros jogos da liga das nações, frente ao vice-campeão do Mundo (Croácia) e Suécia, continuando invicto na competição. Portugal já realizou 8 jogos na competição e NUNCA perdeu (6 vitórias e 2 empates).



- E “la bella” estória italiana terminou … a Bósnia terminou com uma série de 11 vitórias consecutiva da selecção italiana. NUNCA na história a Itália tinha estado com uma série de 11 vitórias consecutivas.



- E das seleções para as competições em Portugal, foi marcado o primeiro golo nas competições profissionais da época, André Vidigal do Estoril marcou o primeiro golo da época 2020/21, foi no Estoril-1 Arouca-0.



- Este jogo no António Coimbra da Mota teve a particularidade de ficar na história para … Vanessa Gomes. Tornou-se na primeira mulher da história a ser árbitra assistente nas competições profissionais em Portugal.



- E se em Portugal começou a II Liga, vai começar este fim-de-semana as primeiras ligas em Espanha e Inglaterra.



- Entretanto tivemos mais 3 campeões nacionais por esse mundo fora, o Esperance Tunis na Tunisia, o Al-Duhail no Qatar e o Mamelodi na África do Sul.



- Do futebol de 11 para o de praia, Portugal derrotou na final do europeu a Suíça (5-4) e tronou-se bicampeão europeu!



- Da praia para os pavilhões, e para o Andebol, Portugal ficou a conhecer os adversários para o Mundial do Egito (Janeiro 2021), vamos ficar no grupo F com Argélia, Islândia e Marrocos.



- Ainda no Andebol, subiram à primeira divisão as equipas da Póvoa e da Sanjoanense. A equipa de São João da Madeira regressa ao escalão principal … 33 anos depois (!)





- No Ténis o US Open viu sair dois campeões, Djokovic e Serena Williams. Ainda não vai ser desta que a americana vai chegar ao seu 24º Grand Slam.



- No Tour de France fez-se história, Tadej Pogacar tornou-se no mais jovem ciclista de sempre a vencer uma etapa no Tour (21 anos). Superou o recorde de Lance Armstrong.



- Dos pedais para os motores, surpresa também na F1, na oitava prova do mundial o vencedor não foi Hamilton. Pela 1ª vez na carreira Pierre Gasly venceu um GP de F1. Um francês voltou a vencer uma prova de F1 … 24 anos depois (!). O último tinha sido Olivier Panis em 1996.



- E continuando nos motores automóveis, recomeçou o mundial de ralis. Realizou-se a 4ª prova do Mundial na Estónia, e o vencedor “saiu à casa”. O campeão Mundial Ott Tanak venceu a prova.



- Na canoagem, o “perfume” continua para Fernando Pimenta… venceu pela 12ª vez consecutiva o nacional de fundo K1 5000. Nas mulheres a vencedora foi Joana Vasconcelos



O INÉDITO



- E com o começo da NFL (FUTEBOL AMERICANO) , o inédito aconteceu nos Estados Unidos, as 5 modalidades mais importantes do país estão todas a realizar-se ao mesmo tempo (!). NUNCA na história do desporto americano tal tinha sucedido…. BASEBOL, FUT AMERICANO, BASQUETEBOL, SOCCER e HÓQUEI NO GELO tudo ao mesmo tempo (!)



O ESCÂNDALO



- A desqualificação do tenista Novak Djokovic do US Open (!), depois de ter acertado com uma bola numa juíza de campo. Foram anos e anos sem ninguém ter sido desqualificado num Grand Slam por tal acto, depois de John McEnroe na década de 80.



O DESTAQUE



Vasco Vilaça tornou-se vice-campeão mundial de trialto. Prova disputada na Alemanha, o Português ficou em 2º lugar, só atrás do francês Vincent Luís.



O REGRESSO



- A lenda Stephen Henry (51 anos), recordista de títulos mundiais (7), retirado desde 2012, vai voltar ao circuito mundial de Snooker



E O ADEUS



- Carlos Caneiro, um dos melhores andebolistas portugueses, colocou ponto final na carreira, foram 20 anos a jogar Andebol a grande nível.



O FALECIMENTO



- Dissemos adeus a DITO. O ex internacional português foi traído pelo coração, e deixou-nos aos 58 anos



OS CAMPEÕES de FUTEBOL em 2020



1 - Argentina - Boca Juniores

2 - N. Zelândia - Aukcland City

3 - Bélgica - Club Brugge

4 - França - PSG

5 - Nicarágua - Real Esteli

6 – Bósnia - Sarajevo

7 - Escócia - Celtic

8 - Sérvia - Estrela Vermelha

9 - Alemanha - Bayern

10 - Hungria - Ferencvaros

11 - Burundi - Le Messager Ngozi

12 - Ucrânia - Shakthar Donetsk

13 - Croácia - Din. Zagreb

14 - Rep. Checa - Slavia Praga

15 – Inglaterra – Liverpool

16 – Montenegro - Buducnost

17 – Israel - Maccabi Tel Aviv

18 – Áustria – RB Salzburg

19 – Bulgária - Ludogorets

20 – Eslováquia - Slovan Bratislava

21 – Tanzânia – Simba

22 – Grécia – Olympiakos

23 – Costa Rica – Saprissa

24 – Dinamarca – Mittjylland

25 – Rússia – Zenit

26 – Polónia – Legia

27 – Arménia – Ararat Armenia

28 – Portugal – FC Porto

29 – Espanha – Real Madrid

30 – Turquia – Basaksehir

31 – Albânia – KF Tirana

32 – Eslovénia – NK Celje

33 – Irão – Persepolis

34 – Kosovo – Drita

35 – Itália – Juventus

36 – Síria – Tishreen

37 – Andorra - Inter Escaldes

38 – Suiça – Young Boys

39 – Romenia – Cluj

40 – Somália – Mogadishu City

41 – Estados Unidos – Portland (torneio)

42 – Seichelles – Foresters FC

43 – Arábia Saudita – Al Hilal

44 – Austrália – Sydney FC

45 – Africa Sul – Mamelodi

46 – Qatar – Al-Duhail

47 – Tunísia – Esperance Tunis