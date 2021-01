Números e Curiosidades – Revista da Semana

- No campeonato nacional… os 4 primeiros classificados não venceram. Sporting empatou em casa com o Rio Ave e no 87.º confronto entre FC Porto e Benfica na invicta houve empate. Já o Sp. Braga perdeu mesmo na Capital do Móvel com a equipa sensação do campeonato, o Paços de Ferreira.- No Minho não houve mesmo jogo em Guimarães. Foram precisos dois dias para derreter o “gelo da relva”, mas… não conseguiram, jogo adiado para fevereiro entre o Vitória SC e o Farense.- E por falar em Minho, o Sp. Braga fez história (!). Nos festejos do seu 100.º aniversário (parabéns ao Sp. Braga) a equipa minhota derrotou o Benfica pela 3.ª vez consecutiva (!). Nunca o Braga tinha ganho 3 jogos seguidos ao Benfica. Conseguiram! Foi na meia final da Taça da Liga, naquela que foi a 1.ª derrota de sempre de Jorge Jesus na competição pelo Benfica.- Já na outra meia final da Taça da Liga, o Sporting venceu o clássico com o FC Porto (2-1), mantendo assim o FC Porto fora do seu primeiro título na competição. (Nunca venceu)- Sp. Braga e Sporting vão assim tentar vencer a sua 3.ª taça da Liga, ambos têm 2 troféus conquistados.- A nível internacional o destaque vai para 2 treinadores portugueses. Sá Pinto, depois de ter saído do Vasco da Gama, “abraçou” um projecto na Turquia, vai treinar o Gaziantep. Já Paulo Sousa foi o escolhido para ir treinar a selecção polaca. Jarzy Brzeczek foi despedido a 5 meses de começar o Euro.- Em Itália, Ronaldo chegou aos 760 golos na carreira e ajudou a "Juve" a vencer a sua 9.ª supertaça (2-0 ao Nápoles).- Quem também venceu a supertaça foi o Atlethic Bilbao, venceu o Barcelona na final. Foi a sua 3.ª supertaça.- Já o Real Madrid “caiu” com estrondo na Taça do Rei, ao ser eliminado pela equipa do terceiro escalão, o Alcoyano.- O Boca Juniores venceu a taça Diego Armando Maradona.- E no Mundial de clubes, o Auckland City desiste por causa da pandemia (Al Duhail apura-se diretamente para a 2.ª ronda)- No futsal… Sporting e Benfica foram apurados para os oitavos final da UEFA Champions League.- Dos pés para as mãos, Portugal continua em grande no Mundial de andebol, fomos apurados para a 2.ª fase, e temos 2 jogos decisivos contra Suíça (hoje) e França (domingo) para nos apurar para os quartos de final.- Acelerando… no Dakar tivemos vencedores. Peterhansel, nos carros, venceu o seu 14.º título no Dakar (o 8.º em carros, já tinha ganho 6 em motos). Já Benavides, nas motos, venceu pela 1.ª vez.- Do deserto para o asfalto… começou a 1.ª prova do Mundial de Ralis. Ott Tanak já lidera o Rali de Monte Carlo. Se tudo correr normal (no anormal) teremos 12 provas.- Se os motores estão em grande… já sem motor nem por isso. No ciclismo foram canceladas as voltas à Arábia, à Colômbia e à Austrália (Down Under). A volta ao Algarve… ainda não foi cancelada, mas foi adiada para o segundo semestre do ano.- Rafael Nadal cumpriu a 800.ª semana consecutiva no "top 10" do ATP. Recorde. Desde que entrou em 2005 (18 anos)… nunca mais saiu.- Os Aguilas Cibaenas venceram o seu 22.º título nacional de basebol… na Rep. Dominicana! Venceram na final os Gigantes del Cibao.- A organização internacional de Hóquei no Gelo retirou a organização do Mundial à Bielorrússia. Será que Portugal é candidato a organizar?- Foi usado pela 1.ª vez na história o cartão branco no campeonato de Portugal, o cartão do "fair play". O cartão foi mostrado pela 1.ª vez no jogo… Olhanense–Esperança de Lagos!- Hugues Fabrice Zango (Burquina Faso) bateu o recorde mundial de triplo salto em pista coberta (18,08m).- O Liverpool somou a 4.ª jornada consecutiva sem marcar (desde 2005 que os "reds" não estavam tanto tempo sem marcar no campeonato). Jurgen Klopp fez o seu 200.º jogo pelo Liverpool.- Tom King (guarda redes do Newport County) marcou o golo mais “longo” de sempre. Ao marcar um pontapé de baliza fez a bola percorrer … 96,01m, tornando-se o golo mais “comprido” da história do futebol.

- Despedimo-nos de Américo Raposo, ex-ciclista do Sporting.