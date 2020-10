Números e Curiosidades – Revista Desportiva da Semana

30ª semana… em tempo de COVID.



- Depois do 100 de Cristiano Ronaldo (100 golos ao serviço da selecção portuguesa), foi a vez do 100 de Fernando Pimenta (!). O canoísta português chegou às 100 medalhas internacionais, melhor de sempre.



- Portugal que jogou frente à Espanha num jogo de preparação tendo em vista o confronto com os gauleses na Liga das Nações, empatou 0-0, naquele que foi o 4.º confronto consecutivo de Portugal sem perder frente à Espanha. (desde 2010 que Portugal não perde com “nuestros hermanos”)



- Se a nível de seleção as coisas estão a correr bem, já os clubes portugueses na Europa não estão assim tão bem. Vamos para as respetivas fases de grupos (Liga dos Campeões e Liga Europa) com apenas 3 equipas. Rio Ave e Sporting foram eliminados por Milan e Linz.



- Porto (Liga Campeões), Sp. Braga e Benfica (Liga Europa) são os 3 clubes na Europa do futebol.



- Na I Liga, a primeira interrupção no campeonato, após a 3.ª jornada. Apenas 2 clubes venceram os seus jogos, ainda não perderam pontos, Benfica e Sporting. Benfica lidera com 9 pontos.



- E o público voltou… num jogo! Foi no Santa Clara – Gil Vicente (876 espectadores)



- A nível internacional o “terramoto” aconteceu em Inglaterra… Liverpool (2-7 com Aston Villa) e Man. United (1-6 com Tottenham) sofreram derrotas pesadas. O Liverpool já não sofria 7 golos há 57 anos (!)



- Na Finlândia o vencedor da Taça é o HJK, venceu na final o Inter Turku. O português Djalo participou na vitória do HJK, vencendo o seu 1.º troféu.



- Futebol de 11 para Futebol de 5… começou o campeonato nacional de futsal. No jogo de abertura do campeonato o Sporting venceu os Leões de Porto Salvo por 3-2.



- E novamente o Sporting, mas no Futebol de Praia, os verdes e brancos venceram o campeonato nacional. O Sporting voltou a conquistar o título… 4 anos depois. Desde 2016 que o Sporting não conseguia ser campeão.



- No ténis já temos semi finalistas em Roland Garros, Djokovic e Nadal muito próximos de se defrontarem na final. Já no sector feminino uma polaca está a surpreender, Iga Swiatek vai jogar a sua primeira final de sempre (defronta a americana Sofia Kenin)



- Já Gastão Elias voltou a ganhar um torneio… 3 anos depois. Venceu o ITF Porto.



- Do ténis para o ténis de mesa, o Sporting venceu a supertaça pela 15.ª vez, derrotou o Toledos na final.



- Da terra para o mar… Duarte Benavente venceu o Mundial de Fórmula 2 em Motonáutica.



- E do mar para o ciclismo… Amaro Antunes venceu a Volta a Portugal especial. Pela 5.ª vez consecutiva a W52-FC Porto venceu a Volta. E pela 2.ª vez consecutiva o vencedor é português, depois do ano passado o vencedor ter sido João Rodrigues.



O INÉDITO



- Lorenzo Giustino (Itália) venceu pela 1.ª vez um jogo (aos 29 anos) no principal circuito ATP. Jogo esse que foi o 8.º mais comprido de sempre, durou 6 horas e 5 minutos.



MUITO TEMPO DEPOIS



- Tampa Bay Lighting venceu a NHL, o campeonato de hóquei no gelo americano. Voltaram a vencer a competição… 16 anos depois (!)



A FINAL



- Na próxima madrugada em Portugal, Lebron James poderá conquistar o seu 4.º título da NBA, se os Lakers derrotarem os Miami Heat. (a final está 3-1)



O PRÓXIMO CAMPEÃO DE FUTEBOL



- Vai sair de Marrocos. No próximo dia 11 vamos ter campeão marroquino



O RECORDE MUNDIAL



- O Ugandês Joshua Cheptegei (24 anos) bateu o recorde do mundo dos 10 000m. 26m 11s 02 passou a ser o recorde mundial, batendo em 6 segundos a marca que era de Kenenisa Bekele, desde 2005.



E… FANTÁSTICO



- João Almeida veste a "maglia rosa" pela 4.ª etapa consecutiva. Pela 2.ª vez um ciclista português veste a camisola do líder da Volta a Itália. Acácio da Silva tinha vestido por uma vez mas João Almeida já está há 4 dias com a camisola da liderança.



OS CAMPEÕES de FUTEBOL em 2020



1 - Argentina - Boca Juniores

2 - N. Zelândia - Aukcland City

3 - Bélgica - Club Brugge

4 - França - PSG

5 - Nicarágua - Real Esteli

6 – Bósnia - Sarajevo

7 - Escócia - Celtic

8 - Sérvia - Estrela Vermelha

9 - Alemanha - Bayern

10 - Hungria - Ferencvaros

11 - Burundi - Le Messager Ngozi

12 - Ucrânia - Shakthar Donetsk

13 - Croácia - Din. Zagreb

14 - Rep. Checa - Slavia Praga

15 – Inglaterra – Liverpool

16 – Montenegro - Buducnost

17 – Israel - Maccabi Tel Aviv

18 – Áustria – RB Salzburg

19 – Bulgária - Ludogorets

20 – Eslováquia - Slovan Bratislava

21 – Tanzânia – Simba

22 – Grécia – Olympiakos

23 – Costa Rica – Saprissa

24 – Dinamarca – Mittjylland

25 – Rússia – Zenit

26 – Polónia – Legia

27 – Arménia – Ararat Armenia

28 – Portugal – FC Porto

29 – Espanha – Real Madrid

30 – Turquia – Basaksehir

31 – Albânia – KF Tirana

32 – Eslovénia – NK Celje

33 – Irão – Persepolis

34 – Kosovo – Drita

35 – Itália – Juventus

36 – Síria – Tishreen

37 – Andorra - Inter Escaldes

38 – Suiça – Young Boys

39 – Romenia – Cluj

40 – Somália – Mogadishu City

41 – Estados Unidos – Portland (torneio)

42 – Seichelles – Foresters FC

43 – Arábia Saudita – Al Hilal

44 – Austrália – Sydney FC

45 – Africa Sul – Mamelodi

46 – Qatar – Al-Duhail

47 – Tunísia – Esperance Tunis

48 – Bermudas – North Village Rams

49 – Egipto – Al Ahly