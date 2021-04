Números e Curiosidades - Revista Desportiva da Semana

Números e Curiosidades – Semana Desportiva



- Regressou o campeonato nacional …e voltou a acontecer uma coisa que não acontecia há 4 meses, o Sporting perder pontos na mesma jornada para Benfica, Porto e Braga.



- Sporting empatou pela 5ª vez no campeonato, continua sem perder, mas tem agora 8 pontos do segundo classificado, o FC Porto.



- FC Porto que foi a jogo na Liga dos Campeões, perdeu na 1ª mão dos quartos-de-final com o Chelsea. Sérgio Conceição continua assim sem conseguir ganhar a clubes ingleses.



- Nos mais jovens, nos sub 23, tivemos campeão nacional na liga revelação. O Estoril venceu na última jornada o Leixões e tornou-se no 2º campeão de sempre da Liga revelação.



- No campeonato de Portugal, tivemos mais um campeão de série. O Vitória FC venceu a série H, e vai lutar pela promoção à II LIGA.



- Dos pés para as mãos, o FC Porto foi eliminado da liga dos campeões de Andebol. Perderam a eliminatória mesmo à tangente com os dinamarqueses do Aalborg.



- Passando para o asfalto, tivemos o 2º GP de MOTO GP. Miguel Oliveira terminou a 2ª corrida em 15º lugar, conseguindo mais 1 ponto para o campeonato. A vitória foi para o francês Quartararo.



- No Golfe, a saga continua no PGA TOUR …. Ninguém consegue vencer 2 troféus! 15 provas do PGA e … 15 vencedores diferentes, desta feita foi Jordan Spieth que venceu o torneio Valero Texas Open… mas neste fim de semana … os melhores vêm aí!! Vem aí o primeiro (de 4) torneio de Majors, o torneio Masters (Augusta)



- E das tacadas para as ondas … reiniciou (3 meses depois) o mundial de surf. Frederico Morais ficou-se pelos oitavos de final. Perdeu nesta ronda com o campeão mundial Medina.



- E tivemos a estreia de José de Sousa na liga mundial de Dardos/Setas. Ao fim de 4 jornadas, já conseguiu 2 pontos, nesta sua estreia absoluta entre os melhores da modalidade.



- E nos Estados Unidos começou a temporada de basebol, Dodgers vão defender o título conquistado na última temporada



200



- Stephen Curry alcançou a marca de 200 triplos convertidos pela 8ª temporada consecutiva. é recorde da NBA



E MANTEMOS O 5º LUGAR



- Portugal ficou a saber que se mantém em 5º lugar no ranking da FIFA. Bélgica continua em 1º … San Marino continua em último.



MEDALHA PORTUGUESA VAI PARA …



- Rui Bragança (-58kg) conquistou a medalha de bronze nos europeus de Sófia em Taekwondo



E os apurados para Tóquio …



- Afonso Costa e Pedro Fraga conseguiram, no REMO, o apuramento para os JO, no double-scull, aumentando para 56 os atletas nos JO para Portugal.



CAMPEÃO NACIONAL



- E no voleibol tivemos campeão nacional, o BENFICA venceu na final o Fonte Bastardo e conseguiu o título d ecampeão pela 9ª vez



E O SILÊNCIO CONTINUA …



- Está confirmado que não vai haver público nos GP PORTUGAL em MOTO GP e F1.