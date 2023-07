Números e Curiosidades - Sorteio da I Liga 2023/24

- 10 – Pelo 10.º ano consecutivo o sorteio realizou-se com 18 equipas (!)



- 281 – Os dias de campeonato que vamos ter. Vai de 13 de agosto 2023 a 19 de maio 2024.



- 90 – Sporting, FC Porto e Benfica foram a sorteio pela 90.ª vez no campeonato nacional.



- 49 – Sp. Braga foi a sorteio pela 49.ª vez consecutiva.



- 15 – Estrela da Amadora voltou ao sorteio… 15 anos depois.



- 738 – Os quilómetros da Nacional 2… que ligam Faro a Chaves. (voltam a defrontar-se na I Liga) e logo na jornada 3, ainda no verão. Haverá excursão?



- 34 – É mesmo na última jornada que vai acontecer o dérbi algarvio em Faro. Quentinho?



- 4 – Os quilómetros que separam o Estrela da Amadora e o Casa Pia, vão defrontar-se na 8.ª jornada. Vão os adeptos a pé pela recta dos Comandos?



- 0 – As vezes que se defrontaram Estrela e Casa Pia na I Liga.



- 4 – Os dérbies que se vão realizar na jornada 2, a jornada com mais dérbies. Dois no distrito de Lisboa e 2 no Minho. Benfica-Estrela da Amadora, Casa Pia-Sporting, Famalicão-Moreiresne e Vitória SC–Gil Vicente. Viagens com poucos quilómetros.



- 38 – 38 anos depois não tivemos nenhum clube insular no sorteio (!)



- 0 – As estreias neste sorteio.