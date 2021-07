Números e Curiosidades - Taça da Liga – 15.ª edição

- Começa hoje a 15.ª edição da Taça da Liga.- Portimonense - Académica vão dar o pontapé de saída.- Jesus ganhou 6 taças da Liga, 5 pelo Benfica e 1 pelo Sporting.- Apenas 5 equipas venceram a competição.- Atual campeão – Sporting.- Outros 4 vencedores – Vitória FC, Sp. Braga, Moreirense e Benfica.- Totais das 14 edições – 737 jogos… 1753 golos.- Jogo com mais golos de sempre – Belenenses-5 Leixões-3.- Maior goleada – Sporting-6 União da Madeira-0.- Melhor marcador – Toze Marreco e Paulinho -12 golos (Liedson-11).- 52 equipas já participaram na competição.- Ninguém se estreia nesta edição.- 7 Equipas participaram em todas as 14 edições, Paços de Ferreira, Estoril, Vitória SC, Benfica, Sp. Braga, Sporting e FC Porto.- Equipa com mais golos - Benfica – 115.- Equipas com mais jogos – Benfica – 58.- Jogador com mais títulos – Luisão – 7 títulos.- Jogador com mais jogos – Jardel – 43 jogos.- Equipa com mais taças da liga – Benfica – 7.- Benfica, a equipa com mais taças da liga conquistadas, não ganham há 5 anos.- Últimos 4 anos, 3 vitórias do Sporting.- Sporting marca há 13 jogos consecutivos na competição.- E dos 5 vencedores da competição, um não estará presente, o Vitória FC.

Que comece a 15ª edição...