Números e Curiosidades -Taça de Portugal – 84.ª edição

- Já 13 clubes venceram a Taça (!).



- Nos últimos 14 anos, apenas 3 clubes pisaram o (Jamor/Coimbra) pela 1.ª vez (na final), o Tondela (2021/22), Desp. Aves (2017/18)) e o Desp. Chaves (2009/10).



- Iremos ter um 27.º clube diferente a estrear-se no Jamor/Coimbra? (Tondela foi o 26.º).



- Nas últimas 4 edições – 3 vitórias do FC Porto.



- Mas, nas últimas 7 edições: 5 vencedores diferentes (!), só o FC Porto venceu mais que uma vez.



- Os cinco vencedores diferentes nos últimos 7 anos:



2016/17 – Benfica



2017/18 – Desp. Aves



2018/19 – Sporting



2019/20 – FC Porto



2020/21 – Sp. Braga



2021/22 – FC Porto



2022/23 – FC Porto



NOTA: Já ninguém vence a Taça 3 vezes seguidas há 37 anos! (última vez foi o Benfica entre 1984 e 1987). Irá o FC Porto conseguir … 37 anos depois?



Os números desta edição da Taça de Portugal (à entrada para a 3.ª eliminatória):



- Realizados 82 jogos.



- Foram marcados até ao momento 283 golos.



- Alverca, com 13 golos, é para já o melhor ataque da competição (já não está em prova).



- João Victor (Académica) é o melhor marcador até ao momento com 5 golos.



- Maior goleada até ao momento – Alverca-13 Gavionenses-0.



E já nesta eliminatória:



- E a 3.ª eliminatória começou ontem com o Rebordosa-0 Sp. Braga-2.



- A maior parte dos jogos vão realizar-se no domingo às 15h00. São 12 jogos a essa hora.



- São 64 clubes ainda na Taça, 32 vão ficar pelo caminho nesta 3.ª eliminatória.



- Nesta 1.ª ronda onde entram os clubes da I Liga, todos jogam fora.



Outras curiosidades da Taça:



- Só 4 clubes participaram em todas as edições da Taça, Benfica, FC Porto, Sporting e Académica.



- Já 35 treinadores portugueses venceram a Taça. Carlos Carvalhal foi o 35.º a vencer a competição.