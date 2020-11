Números e Curiosidades - Taça de Portugal

- Está em andamento a 81ª edição da Taça de Portugal.



- Já 13 clubes venceram a taça (!)



- Nos últimos 11 anos, apenas dois clubes pisaram o Jamor pela 1.ª vez (na final), o Desp. Aves (2017/18)) e o Desp. Chaves (2009/10).



- Iremos ter um 26.º clube diferente a estrear-se no Jamor? (Desp.Aves foi o 25.º)



- Últimas 9 edições: 7 vencedores diferentes (!) um facto inédito na história da Taça em 80 anos. (Nunca em 9 anos tinha havido sete vencedores diferentes).



- Os últimos sete vencedores nos últimos 9 anos:



2011/12 – Académica

2012/13 – Vitória SC

2013/14 – Benfica

2014/15 – Sporting

2015/16 – Sp. Braga

2016/17 – Benfica

2017/18 – Desp. Aves.

2018/19 – Sporting

2019/20 – FC Porto



Os números desta edição da Taça de Portugal (à entrada para a 3.ª eliminatória):



- Realizados 101 jogos.



- Foram marcados até ao momento 289 golos.



- Maiores goleadas até ao momento – Portalegrense-0 Marinhense-11 e Idanhense-0 Torreense-8



- 21 jogos já foram para prolongamento, e desses 21 jogos, 10 foram ao desempate por penaltis.



- 5 distritos já não estão representados na Taça, os distritos de Beja, Portalegre, Guarda, Bragança e Santarém.



- Os outros 13 distritos mais as regiões autónomas têm todos ainda representantes, a saber:



- Lisboa (12), Porto (12), Braga (9), Aveiro (7), Setúbal (6), Castelo Branco (2), Madeira (2), Açores (2), Viseu (2), Viana do Castelo (2), Faro (2), Leiria (2), Vila Real (2), Évora (1) e Coimbra (1)



- São 64 clubes ainda na taça, 32 vão ficar pelo caminho nesta 3.ª eliminatória.



- São 3 os clubes resistentes dos distritais, o Vilar de Perdizes (Vila Real), Monção (Viana do Castelo) e Limianos (Viana do Castelo). Monção recebe o Rio Ave, Vilar de Perdizes viaja a Fafe e o Limianos recebe o Fontinhas



- Nesta 3.ª ronda onde entram os clubes da I Liga, todos jogam fora.



Outras curiosidades da Taça:



- Só 4 clubes participaram em todas as edições da Taça: Benfica, FC Porto, Sporting e Académica.



- Já 34 treinadores portugueses venceram a Taça. Sérgio Conceição foi o último a ganhar.



E a 3.ª eliminatória vai começar:



- Esta sexta-feira com 3 jogos, sendo o primeiro às 14h30, o Oleiros–Gil Vicente.



- A maior parte dos jogos vão realizar-se no domingo às 11h00. São 7 jogos a essa hora.



- E atenção ao Marinhense… é a equipa com mais golos marcados nesta edição, já marcou 12 golos (!) e recebe o Cova da Piedade.



E a nostalgia:



- Vamos ter nesta eliminatória, e vai ser mesmo o jogo que fecha esta ronda, o Estrela da Amadora–Farense, a reedição da final da época 1989/90.