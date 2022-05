Números e Curiosidades - Taça de Portugal

- Vem aí a 82.ª final da Taça de Portugal.



- A final da Taça volta ao Jamor… 2 anos depois. (2019-20 e 2020-21 realizou-se em Coimbra)





- Dos 154 clubes presentes nesta 82.ª edição da Taça de Portugal, restam 2 (!)





- Já 13 clubes venceram a Taça (!)





- Últimas 5 edições: 5 vencedores diferentes (!)



- Os últimos cinco vencedores nos últimos 5 anos:



2016/17 – Benfica





2017/18 – Desp. Aves





2018/19 – Sporting





2019/20 – FC Porto





2020/21 – Sp. Braga



Sp. Braga (detentor do título) e Benfica (finalista vencido) foram eliminados nos oitavos de final.



- Nos últimos 12 anos, apenas dois clubes pisaram o (Jamor/Coimbra) pela 1.ª vez (na final), o Desp. Aves (2017/18)) e o Desp. Chaves (2009/10).



- Tondela será o 26.º clube diferente a estrear-se no Jamor (!) (Desp. Aves foi o 25.º)



Os números desta edição da Taça de Portugal (à entrada para a final):



- Realizados 154 jogos.



- Foram marcados até ao momento 497 golos.



- Maior goleada – Canelas 2010 – 12 Régua-0.



- Melhor Ataque – FC Porto – 19 golos.



- Melhores Marcadores – João Rodrigues (Caldas) (4 jogos) e Evanilson (Porto) (6 jogos) – 7 golos.



- o 1.º jogo desta edição foi o Limianos-3 Montalegre-2.



- André Martins (Montalegre) foi o autor do 1.º golo desta edição. De quem será o último?



- O melhor marcador do Tondela na Taça é Boselli com 3 golos.



FC PORTO – TONDELA



- Já se defrontaram por 15 vezes em todas as competições, 14 para a I Liga e 1 para a Taça.



- 13 vitórias para o Porto, 1 empate e 1 vitória para o Tondela.



- A única vitória do Tondela frente ao FC Porto na sua história – 4 Abril 2016 – Porto-0 Tondela-1 (Luís Alberto), era treinador… Petit.



Outras Curiosidades da Taça:



- Só 4 clubes participaram em todas as edições das Taça, Benfica, FC Porto, Sporting e Académica



- Já 35 treinadores portugueses venceram a Taça. Carlos Carvalhal foi o último a vencer.



- Se Sérgio Conceição vencer, irá conseguir a sua 2.ª taça. (ganhou a sua 1.ª taça em 2019/20 frente ao Benfica). Se for Nuno Campos, será o 36.º treinador português a vencer o troféu.



- Se o Tondela vencer a Taça, será o 14.º clube diferente a vencer o troféu.