Números e Curiosidades – Jornada 34 (última do campeonato)







- Estão marcados até ao momento 732 golos (257 de jogadores portugueses).







- Pizzi (Ben) é o melhor marcador do campeonato (18).







- Zé Luis, Taremi e Paulinho foram os únicos a fazer "hat-trick" neste campeonato.







- Vinicius (Ben) já bisou por 5 vezes.







- Marega (Por) marca há 4 jornadas consecutivas.







- Taremi (RA) nas últimas 10 jornadas marcou em 7.







- FC Porto tem o melhor ataque com 73 golos.







- FC Porto tem a melhor defesa, com 20 golos sofridos.







- 112 grandes penalidades assinaladas (84 convertidas).







- 83 cartões vermelhos mostrados, em 297 jogos.







- 1-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 69 vezes.







- Estádio com mais golos – Famalicão - 54 golos.







- Estádio com menos golos – Bessa - 31 golos. (Excluindo o estádio Cidade do Futebol, que só com 9 jogos já viu 19 golos)







O que vai acontecer na 34.ª jornada:







- O fim do campeonato… 353 dias depois.







- Saber quem desce à II Liga na companhia do Aves (Tondela, Portimonense ou Vitória FC).







- Saber quem fica em 3.º lugar (Sporting ou Sp. Braga).







- Saber quem fica em 5.º lugar (lugar europeu) (Rio Ave ou Famalicão).







- O 86.º dérbi eterno entre Benfica e Sporting.







- O 64.º clássico Sp. Braga - FC Porto.







- Marítimo - Famalicão... 26 anos depois.







- Portimonense - Desp. Aves pela 3.ª época consecutiva.







- O clássico Vitória FC - Belenenses SAD







- O Gil Vicente - Paços... 5 anos depois.







- O Boavista - Rio Ave pela 6.ª época consecutiva.







- O Moreirense - Tondela pela 5.ª época consecutiva.







- O Santa Clara - Vitória SC pela 2.ª época consecutiva.







O que poderá acontecer nesta jornada:







- O golo 750 do campeonato.







- A vitória 100 dos visitantes. (estão 99).







- O Moreirense chegar aos 350 golos na I liga.







- O Santa Clara bater o seu recorde de pontos de sempre no escalão principal.







- O Tondela descer pela 1.ª vez de divisão na sua história.







- O Vitória FC regressar à II Liga… 16 anos depois.







- O Portimonense regressar à II Liga… 3 anos depois.







- O Famalicão ir pela 1.ª vez às competições europeias.







- O Boavista ver a cartolina amarela pela 79.ª jornada consecutiva.







- Marega marcar pela 5.ª jornada consecutiva.







- O Paços de Ferreira continuar a sofrer golos em todas as jornadas da 2.ª volta.







- O Vitória FC regressar às vitórias… 16 jornadas depois.







- O Vitória FC ter a sua primeira vitória em casa em… 2020 (!)







- O FC Porto somar a 7.ª vitória consecutiva.







- O Desp. Ave voltar a marcar um golo fora 500 minutos depois.







- Denis (GV) e Kiezek (RA) serem os únicos totalistas.







Séries em aberto à entrada para a 34.ª jornada:







- Não marca há mais tempo: Desp. Aves – 266 minutos.







- Não sofre golos há mais tempo: Benfica - 185 minutos.







- Não marca há mais tempo em casa: Desp. Aves - 178 minutos.







- Não marca há mais tempo fora: Desp. Aves – 480 minutos.







- Não sofre golos há mais tempo em casa: Marítimo – 260 minutos.







- Não sofre golos há mais tempo fora: Vitória FC – 176 minutos.







- Marca há mais jornadas consecutivas: FC Porto – 6 jornadas.







- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Paços – 16 jornadas.







- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Vitória FC - 15 jornadas.







- Mais jornadas sem empatar: Gil Vicente - 9 jornadas.







- Mais jornadas sem perder: FC Porto - 8 jornadas.







- Mais vitórias consecutivas: FC Porto - 6 jornadas.







- Mais empates consecutivos: Rio Ave - 2 jornadas







- Mais derrotas consecutivas: Desp. Aves - 2 jornadas.







Séries "incríveis":







- Boavista vê cartões há 78 jornadas consecutivas.







- Estádio do Sp. Braga não vê um 0-0 há quatro anos e 9 meses (4 outubro 2015).







- Gil Vicente - não empata um jogo há 9 jornadas.







Curiosidades:







- 297 jogos até ao momento, 122 vitórias para as equipas visitadas e 99 vitórias para as equipas visitantes (76 empates).







Sabia que:







- Já vamos para 34 treinadores nesta época? (e 4 deles já estiveram em 2 clubes nesta época, senão seriam 38).







- O Vitória SC é a equipa com mais cantos no campeonato?







- O Estádio do Famalicão já viu 54 golos? O estádio que mais golos viu neste campeonato.







- Só existem 2 totalistas no campeonato?







- O Moreirense pode marcar o seu golo 350 no escalão principal ? (soma neste momento 348).