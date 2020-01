Nuno Almeida arbitra o jogo Benfica-Belenenses

Nuno Almeida é o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir o jogo entre Benfica e Belenenses, relativo à 19.ª jornada da Liga, agendado para esta sexta-feira, às 19h00, no Estádio da Luz.