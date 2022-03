Nuno Campos é o novo treinador do Tondela

"A CD Tondela - Futebol SAD vem por este meio informar que chegou a acordo com Nuno Campos para assumir o comando da equipa principal", anunciou o Tondela em comunicado.

Segundo a nota de imprensa, a ligação ao clube beirão é "válida até ao final da presente temporada" e o técnico já orientou hoje o treino da equipa, tendo "conhecido a sua nova casa e o seu grupo de trabalho".

Nuno Campos estava atualmente sem clube, depois de ter assumido esta época o comando técnico do Santa Clara, pela primeira vez como treinador principal, saindo em dezembro de 2021.

O técnico, de 46 anos, deixou o cargo na equipa açoriana após nove jogos, seis dos quais para a I Liga, nos quais somou uma vitória, um empate e quatro derrotas, tendo ainda sido eliminado da Taça de Portugal.

Nuno Campos é o sexto treinador do Tondela desde que o clube subiu à I Liga, em 2015, na altura sob o comando do técnico Quim Machado, seguindo-se Petit, Pepa e os espanhóis Natxo González e Pako Ayestarán.

A saída do treinador espanhol Pako Ayestarán, hoje confirmada, acontece a oito jornadas do fim do campeonato e três dias depois de o emblema tondelense ter perdido no terreno do líder FC Porto, para a 26.ª jornada, naquele que foi o sexto jogo seguido sem vencer para o campeonato (cinco derrotas e um empate).

O Tondela, que soma 21 pontos e ocupa a 16.ª posição, lugar ao `play-off` para a manutenção na I Liga, recebe no sábado, pelas 15:30, o Arouca, que contabiliza mais um ponto e ocupa o 15.º lugar, em jogo da 27.ª jornada da I Liga.