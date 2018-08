Nuno Manta Santos assume que vai a Alvalade para "tentar ferir o leão"

Lusa Comentários 31 Ago, 2018, 15:17 / atualizado em 31 Ago, 2018, 15:19 | Futebol Nacional

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro entre dois dos quatro líderes da competição, Nuno Manta Santos frisou que o estatuto de líder não deixa a sua equipa ansiosa.

"Qualquer equipa que ande em primeiro lugar é sempre considerada como sensação, especialmente quando luta pela manutenção. Isso não nos afeta, porque estamos muitos focados no trabalho diário", sublinhou Nuno Manta Santos.

O técnico disse encarar o jogo marcado para o Estádio José Alvalade, em Lisboa, no sábado, a partir das 21:00, como qualquer outro.

"O jogo com o Sporting é mais um em que queremos somar pontos, sabendo que do outro lado está um adversário competente e muito forte, que luta sempre pelo primeiro lugar, que se reforçou bem e tem uma excelente equipa. Nos três jogos que fez correspondeu às expetativas", assumiu.

O treinador do Feirense disse ter a noção das dificuldades que a sua equipa vai encontrar, mas abriu uma janela de oportunidade para tentar surpreender o seu adversário.

"Esperamos um Sporting muito forte e aguerrido na disputa pelos três pontos. Da parte do Feirense, vamos fazer tudo por tudo para conquistar pontos. Umas vezes não vamos ter bola e vamos ter que defender, e sempre que tivermos bola vamos tentar ferir o `leão`", sublinhou.

Quando confrontado com as possíveis ausências do jogo de Bas Dost e Mathieu, Nuno Manta Santos revelou que, "com todo o respeito", está "mais preocupado com o Feirense do que com o Sporting", realçando que a sua equipa está motivada para vencer.

"Dentro de campo é que se vê quem é favorito. Não posso dizer que o Sporting tem mais percentagem de favoritismo para ganhar o jogo e o Feirense menos, porque, segundo a minha intenção, eu tenho 100% de hipóteses de ganhar o jogo. Sei que é extremamente difícil, mas é isso que eu levo e que a equipa leva para o jogo. Temos essa ambição, mas temos de trabalhar para isso", rematou.

Para o jogo com o Sporting, Nuno Manta Santos não poderá contar com Babanco e Marco Soares, ambos a recuperarem de lesões.

O Sporting e o Feirense, que repartem a liderança com Benfica e Sporting de Braga, com sete pontos, defrontam-se no sábado, pelas 21:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo da quarta jornada do campeonato.