Nuno Santos castigado com um jogo de suspensão após incidentes no Vizela-Sporting

De acordo com o mapa de castigos divulgado pelo CD da FPF, o extremo `leonino` foi ainda multado em 510 euros, pelo "uso de expressões ou gestos ameaçadores ou reveladores de indignidade" nos derradeiros instantes da partida da I Liga, que os `verdes e brancos` venceram por 2-0.

No domingo, Nuno Santos dirigiu alguns impropérios aos adeptos do Vizela que se encontravam na bancada atrás do banco de suplentes do Sporting, acabando por gerar-se uma enorme confusão entre elementos das equipas, sendo que o extremo foi admoestado com um cartão amarelo.