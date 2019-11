Nuno Valente promete Vitória de Setúbal a jogar para ganhar no Dragão

Em conferência de imprensa, o jogador, que celebrou esta sexta-feira o seu 28.º aniversário, revelou que o grupo de trabalho está confiante numa surpresa.



"Vamos ter um jogo muito difícil pela frente, mas temos as nossas hipóteses. Sei que pouca gente acredita que podemos eliminar o FC Porto, mas nós, jogadores, equipa técnica e aqui dentro do clube, acreditamos no nosso valor e vamos lá com a intenção de vencer", referiu.



Sobre a estratégia a utilizar pelos sadinos para conseguir eliminar o conjunto portuense, Nuno Valente frisou a importância da coesão e afirmou que existem debilidades no oponente que a sua equipa pode explorar.



"Temos de ser uma equipa bastante compacta e estar com as linhas bem próximas a defender e a atacar. O FC Porto é uma equipa fortíssima, mas tem as suas debilidades e vamos tentar explorá-las quando tivermos a bola e sermos compactos quando não a tivermos. Dessa forma poderemos ter sucesso", vincou.



O duelo da Taça de Portugal marca a estreia de Julio Velázquez, treinador espanhol que merece elogios do médio do Vitória de Setúbal.



"Estamos a assimilar as ideias do ‘mister'. Foi importante termos duas semanas para assimilar os novos processos. Claro que é uma proposta de jogo diferente que o ‘mister' quer que a equipa tenha, mas acho que estamos no bom caminho e no domingo já vamos mostrar algumas coisas que [ele] pretende que a equipa faça", disse.



Nuno Valente partilhou na sala de imprensa do Estádio do Bonfim a ideia de jogo que Julio Velázquez tem transmitido à equipa desde que foi apresentado no dia 11 de novembro.



"O ‘mister’ pede-nos que sejamos uma equipa mais agressiva com bola, apresentou-nos uma proposta de jogo que não tínhamos. Tínhamos algumas dificuldades em chegar à área. Pede-nos que sejamos mais agressivos para chegarmos com mais gente à área para provocarmos danos no adversário", referiu.



Por ter contraído um traumatismo na face no treino de quarta-feira, o avançado marroquino Hachadi está em dúvida para o encontro no Estádio do Dragão.



A partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal, entre o FC Porto e o Vitória de Setúbal, está agendada para as 17h30 horas de domingo, no Estádio do Dragão, Porto.