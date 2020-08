O primeiro com Vidigal

O emblema insular já anunciou a contratação de dois atletas franceses neste arranque da pré-temporada, mas só o avançado Fumu Tamuzu, apresentado no início do mês de agosto, marcou presença no primeiro ensaio.



Rafik Guitane, médio ofensivo que chega do Rennes, terceiro classificado da última edição da liga francesa, ainda não se encontra em solo madeirense, com a sua chegada prevista para o final do dia.



Zainadine Júnior também foi uma ausência notada, mas o internacional moçambicano está autorizado pelo clube a apresentar-se mais tarde.



Lito Vidigal, que orientou o Vitória de Setúbal na época transata, é o sucessor de José Gomes, técnico português que rumou aos espanhóis do Almería, após ter garantido a permanência do clube madeirense na I liga, ao terminar a prova na 11.ª posição, fruto dos 39 pontos alcançados.



A equipa técnica do novo timoneiro verde-rubro é composta pelos adjuntos Professor Neca, Octávio Moreira e Bruno Miguel, o preparador-físico Fidalgo Antunes e o treinador de guarda-redes José Manuel.



Lucas Áfrico, Marcelinho, Jean Cléber e Fabrício Baiano, estão de regresso, após os empréstimos a que foram sujeitos na última temporada, e procuram agora uma nova oportunidade de voltar a vestir a camisola maritimista.



Já Vukovic já não pertence ao clube insular após rescisão de contrato por mútuo acordo, juntando-se a Rúben Ferreira que chegou ao final de contrato sem proposta de renovação.



O estágio do conjunto verde-rubro terá lugar em Lousada, de 01 a 12 de setembro, terminando uma semana antes do pontapé de saída da edição 2020/21 da I liga de futebol, marcada para o fim de semana de 20 e 21 de setembro.



Plantel provisório do Marítimo para 2020/2021:



- Guarda-redes: Amir Abedzadeh, Charles, Joyce Anacoura e Pedro Mateus.



- Defesas: Moises Mosquera, Dejan Kerkez, René Santos, Fábio China, Zainadine Júnior, Nanu e Lucas Áfrico.



- Médios: Jean Cléber, Bambock, Jorge Correa, Milson, Pedro Pelágio, Diego Moreno, Fabrício e Rafik Guitane (ex-Rennes, Fra).



- Avançados: Rodrigo Pinho, Edgar Costa, Erivaldo, Joel, Getterson, Jefferson Pessanha, Marcelinho e Fumu Tamuzu (ex-Avenir Béziers, Fra).



Treinador: Lito Vidigal (ex-Vitória de Setúbal).



- Saídas: Rúben Ferreira (final de contrato), Josip Vukovic e Bebeto (final de contrato).