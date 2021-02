"O responsável sou eu"

Em entrevista à televisão do clube, este domingo, Luís Filipe Vieira garante que a equipa vai continuar a lutar pelo primeiro lugar até ser possível e refere que ainda ninguém baixou os braços.





Vieira pede aos adeptos que acreditam e refere que o segundo lugar é um outros objetivo possível de concretizar.





O presidente do Benfica recordou também que o mês de janeiro não foi "normal", pois a equipa foi afetada fortemente pelas infeções de covid-19, um momento em que ninguém "abandonou o barco", recorda o dirigente.





Em entrevista por ocasião do 117.º aniversário do clube, Luís Filipe Vieira mostrou-se revoltado com a contestação que, disse, "não faz sentido nenhum", quando, nas eleições de há quatro meses, "dois em cada três sócios do Benfica" votaram na sua lista.



"Já percebi que vai perguntar-me se Jorge Jesus vai continuar ou não. Logicamente tem de continuar, tem de cumprir o contrato. Mas porque é que tem de sair? Ele não é um treinador competente?", interpelou Vieira.



O dirigente, de resto, lembrou que "toda a gente dizia que era o treinador que tinha de vir para o Benfica" e que "até as outras duas listas" que concorreram consigo à liderança do clube da Luz "apoiavam o Jorge Jesus".



"Tem provas dadas neste clube. Ele não precisa que eu o esteja a defender, esta é a realidade. O Jorge [Jesus] tem 12 títulos, é o treinador que mais títulos conquistou neste clube", lembrou Luís Filipe Vieira.



Depois, questionado sobre o que falhou no planeamento da época para que o Benfica esteja, neste momento, a 16 pontos do líder do campeonato, o Sporting, com um jogo a menos, Vieira garantiu que hoje faria tudo "igual" e assegurou que Jesus deu o seu aval a todas as contratações.



"Tenho o documento que ele me entregou dos jogadores que pretendia e não houve um jogador que ele não dissesse que sim. Foi o plano [da época] possível de fazer-se com as exigências do Jorge Jesus e daquilo que ele entendia", garantiu.





O Benfica joga esta segunda-feira frente ao Rio Ave, depois de ter sido eliminado pelo Arsenal na Liga Europa.





c/Lusa