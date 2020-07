O Vitória Futebol Clube foi impedido de se inscrever no futebol profissional e diz que está "a trabalhar no limite, e a recorrer a todas as possibilidades legais", para se defender."Não aceitamos esta decisão de forma alguma. O Vitória FC tem fundamento para os três critérios apresentados como insuficientes. O Vitória FC sempre cumpriu e liquidará todas as dívidas que sejam certas, líquidas e exequíveis, não deixando de refutar e contestar aquelas que carecem de sustentação legal ou contratual ou se revelem abusivas", refere o comunicado





"Sabemos também que existem dívidas entre clubes, assumidas em conferências de imprensa, acrescentando-se a isso dívidas também para com o próprio Vitória FC por parte de outras sociedades desportivas. Nenhuma dessas tem, contudo, o tratamento e as consequências idênticas, deixando no ar um clima de impunidade, e, novamente, um tratamento diferenciado", sublinha Paulo Gomes.



O Vitória FC faz saber que "numa conjuntura difícil e excecional", apresentou à Autoridade Tributária uma proposta de regularização da sua situação tributária".



A situação de pandemia - diz o dirigente - provocou inéditos finais abruptos de competições e recusa que o clube de Setúbal seja "veículo de uma solução conveniente".



"Enquanto outros organismos, países e ligas europeias optaram, numa situação que é excecional, pela redução ou eliminação das exigências dos pressupostos, a nossa Liga adia, mantendo as condições, por 30 dias, quando o campeonato se prolongou por dois meses e meio, sobrepondo o final da época desportiva à entrega dos pressupostos financeiros. Assim, retirou da equação os encaixes financeiros gerados pela venda de jogadores e pelas parcelas das receitas televisivas, que estão previstas para o equilíbrio orçamental da temporada", diz Paulo Gomes para ainda acrescentar que "afinal", a Covid-19 na Liga "não é para curar, é para matar”.



Paulo Gomes afirma que o Vitória ganhou no campo, dentro das quatro linhas, nas quais o Vitória FC obteve a manutenção.