Óbito/Pedro Barroso: Belenenses lamenta perda do músico, sócio e autor de hino do clube

O Belenenses lamentou o falecimento do músico Pedro Barroso na madrugada de hoje, sócio e autor de um dos hinos do clube do Restelo, apresentando as “sentidas condolências” e “um abraço de muita amizade” a familiares e amigos.