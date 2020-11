Óbito/Vítor Oliveira: Belenenses diz que treinador "deixa inúmeros amigos"

“Os órgãos sociais do Clube de Futebol ‘Os Belenenses’ tomaram conhecimento do falecimento, aos 67 anos, do técnico Vítor Oliveira, treinador que esteve ao serviço do Belenenses, onde deixa inúmeros amigos, nas temporadas 1998/99 e 1999/00, tendo orientado os ‘azuis’ da Cruz de Cristo em 56 encontros”, observou o clube lisboeta, em nota divulgada no sítio oficial na Internet.



Em 1998/99, Vítor Oliveira substituiu Manuel Cajuda no comando técnico do clube do Restelo a partir da 14.ª jornada e ascendeu à elite do futebol nacional, na altura pela quarta vez na carreira, colocando o Belenenses no 12.º lugar da I Liga no ano seguinte.



“Neste momento difícil e em nome de toda a família belenense, os órgãos sociais do clube endereçam a todos os familiares e amigos de Vítor Oliveira as mais sentidas condolências”, conclui a nota.



Também o presidente Patrick Morais de Carvalho deixou uma palavra de “profundo pesar” na sua conta pessoal na rede social Facebook, em memória de “um homem íntegro e um bom amigo”, seu e do Belenenses, afirmando que Vítor Oliveira “fica na galeria dourada dos grandes do futebol português”.



Vítor Oliveira, que morreu hoje em Matosinhos, aos 67 anos, ficou conhecido como ‘rei das subidas’, ao conseguir 11 promoções ao principal escalão, em 18 presenças.



Em mais de 30 anos, entre 1978 e 2020, comandou Famalicão, Portimonense, Maia, Paços de Ferreira, Gil Vicente, Vitória de Guimarães, Académica, União de Leiria, Sporting de Braga, Belenenses, Rio Ave, Moreirense, Leixões, Trofense, Desportivo das Aves, Arouca, União da Madeira, Desportivo de Chaves e Paços de Ferreira.



Como futebolista, vestiu as camisolas de Leixões, Paredes, Famalicão, Sporting de Espinho, Sporting de Braga e Portimonense.



A Liga Portuguesa de Futebol Profissional decretou um minuto de silêncio nos jogos a realizar durante este fim de semana, em memória de Vítor Oliveira.