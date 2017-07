Objetivo do Feirense é ficar na I Liga em ano de centenário do clube

Lusa 07 Jul, 2017, 19:13 | Futebol Nacional

"A última semana foi muito boa ao nível do trabalho realizado porque os jogadores chegaram com os níveis que pretendíamos. Os índices apresentados estão a agradar-me. Por isso, queremos entrar no campeonato para lutar pela manutenção de forma tranquila. Seria bom ficarmos novamente na I Liga em ano de centenário do clube", referiu, à margem de um treino aberto da equipa.



O treinador considera que a época 2017/2018 terá um grau de exigência elevado, mas garante que a sua equipa vai manter o espírito da época passada.



"A ideia é discutir todos os jogos com a cultura do Feirense, de tentar ficar sempre com os três pontos. Prevejo um campeonato mais competitivo relativamente à época anterior pelas equipas que se estão a formar e pela utilização do vídeo-árbitro, que vai equilibrar ainda mais a competição", sublinha.



Apesar da recente chegada de novos reforços, o técnico salienta que o clube "tem de estar sempre preparados para o que possa acontecer até ao dia 31 de agosto, para as saídas e para as entradas de jogadores".



Quem também espera um campeonato positivo é o médio Cris. O capitão de equipa diz estar preparado para dar o máximo pelo Feirense.



"O nosso objetivo é conseguir a manutenção da forma mais tranquila possível. Acima de tudo o Feirense tem de continuar a crescer para se manter o máximo de tempo possível na I Liga. Trabalhámos muito para conseguir o oitavo lugar da época passada e é esse trabalho que pretendemos continuar a fazer. Vamos dar o máximo nos jogos", afirma.



Bruno Nascimento (ex-Omonia, Chipre), um dos reforços para a defesa dos 'fogaceiros', congratula-se pelo regresso a Portugal e também aponta para a permanência.



"Estou feliz por regressar a Portugal para poder ajudar o Feirense. Já percebi que temos uma boa equipa e vou fazer tudo para conseguirmos o objetivo da manutenção", afirmou.



Outro dos reforços às ordens de Nuno Manta Santos é Luís Henrique. O jovem brasileiro que representou o Atlético Paranaense na época passada, acredita que jogar no Feirense é uma boa oportunidade para mostrar o seu valor.



"Acredito no meu potencial e estou em fase de formação. Portanto, estou confiante na próxima temporada para poder mostrar o meu valor. A minha adaptação foi fácil e o treinador Nuno tem-me ajudado a aperfeiçoar alguns aspetos. Por isso, estou preparado para lutar pelo objetivo da manutenção", declara.



O Feirense continua a sua preparação para a próxima época no sábado, com o primeiro jogo-treino a ser realizado com a Oliveirense, pelas 10h00, no Estádio Marcolino de Castro.







Plantel provisório do Feirense para a época 2017/2018:



- Guarda-redes: Vaná, Alampasu, Ivo (ex-júnior).



- Defesas: Barge, Bruno Nascimento (ex-Omonia, Chipre), Luís Rocha, Flávio, Kakuba e Kiki (ex-Olhanense).



- Médios: Cris, Luís Aurélio, Tiago Silva, João Tavares, Diga (ex-júnior) e Ibrahim (ex-júnior), Jean Sony.



- Avançados: Ermel ( ex-Figueirense, Brasil), José Valencia (ex-Indepiendente Santa Fe, Colômbia), Luís Henrique (ex-Atlético-Paranaense, Brasil), Etebo, Edson Farias, Hugo Seco, Luís Machado, Zé Pedro (ex-Gafanha) David e Tchuameni.



Treinador: Nuno Manta Santos.







Saíram: Platiny (Desportivo de Chaves), Pelé (Rio Ave), Karamanos (Olimpiakos), Vítor Bruno (Boavista) e Rúben Oliveira.