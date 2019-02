Oficial. Bruno Lage renova contrato com o Benfica

Mário Aleixo - RTP Comentários 19 Fev, 2019, 12:47 / atualizado em 19 Fev, 2019, 12:51 | Futebol Nacional

A oficialização do contrato foi comunicada à CMVM e o Benfica faz um esforço financeiro protegendo o novo acordo com uma cláusula de rescisão superior a 10 milhões de euros.





A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que renovou o contrato de trabalho desportivo celebrado com o treinador Bruno Miguel Silva do Nascimento (Bruno Lage), mantendo o seu vínculo contratual até 30 de junho de 2023", lê-se no comunicado envido à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.



Bruno Lage, de 42 anos, assumiu o comando técnico da equipa principal do Benfica em 3 de janeiro último, sucedendo "provisoriamente" a Rui Vitória, que deixou os encarnados após três épocas e meia.



O antigo treinador da equipa B comandou a equipa principal em 11 jogos, contando sete vitórias nos sete encontros do campeonato, além de dois triunfos para a Taça de Portugal e um para a Liga Europa, tendo apenas perdido frente ao FC Porto (3-1), em jogo da Taça da Liga.



Bruno Lage assinou contrato de cinco anos, no início da época, para treinar a equipa B. A duração do novo vínculo mantém-se, embora com o salário do treinador agora substancialmente aumentado e de acordo com as novas funções que desempenha. Tudo indica que a formalização do acordo aconteça este mês, provavelmente na próxima semana.