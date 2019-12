Oficial. Rúben Amorim assume comando dos “guerreiros” do Minho

Rúben Amorim é um antigo jogador do clube, que representou entre 2012 e 2013, tendo vencido a Taça da Liga e disputado a UEFA Champions League. O técnico transita do SC Braga B e tem contrato até junho de 2022.



Na transição para a equipa principal, acompanham Rúben Amorim, os adjuntos Adélio Cândido, Carlos Fernandes e Orlando Silva. Jorge Vital mantém-se na coordenação dos guarda-redes e à equipa técnica junta-se Micael Sequeira, que regressa ao SC Braga, clube que já representou em muitas temporadas ao serviço dos vários escalões de formação, tendo também integrado a estrutura de “scouting”.



O até aqui responsável da equipa B dos “arsenalistas” do Minho inicia desde já a preparação do jogo com o Belenenses, da 15.ª jornada da Liga, a ter lugar no Estádio Nacional, a 4 de janeiro.



Dada a ausência do nível curricular legal para dirigir uma equipa da I Liga será Jorge Vital, responsável pelo treino dos guarda-redes, a dar o nome para as fichas de jogo, em Portugal e na Liga Europa.



Na sua curta experiência como treinador o ex-futebolista orientou as equipas do Casa Pia e Braga B.