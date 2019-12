Oficial. Sá Pinto despedido do Sporting de Braga

Em curto comunicado a SC Braga, SAD anunciou a rescisão do contrato com o técnico assim como dos seus adjuntos Rui Mota e Guilherme Gomes.



Recorde-se que este domingo a equipa garantiu a qualificação para a “final four” da Taça da Liga.



Apesar da excelente campanha europeia e a chegada à “final four” da Allianz Cup, as prestações no campeonato e na Taça de Portugal terão sido suficientes para a administração de António Salvador decidir pela saída do técnico.



Sá Pinto deixa a equipa com 30 jogos realizados e 18 vitórias conseguidas.



O novo treinador vai ser anunciado até dia 27, explicou o clube em comunicado: "A SC Braga, SAD comunica a rescisão do contrato do treinador da equipa principal de futebol, Ricardo Sá Pinto. A constituição da nova equipa técnica será anunciada antes do regresso do plantel aos trabalhos, agendado para dia 27".



Este é o 12º treinador a ser despedido esta época só na I Liga.