Ola John assina contrato de três épocas com o Vitória de Guimarães

Lusa Comentários 21 Jul, 2018, 16:34 | Futebol Nacional

O jogador, de 26 anos, vai representar o seu segundo clube em Portugal, depois de, nas últimas seis épocas, ter pertencido aos quadros do Benfica, clube com o qual ainda iniciou a época em curso, até ter abandonado o estágio em Burton-upon-Trent (Inglaterra), no decurso da última semana.



Nascido na Libéria, o extremo formou-se nos holandeses do Twente, clube pelo qual se destacou, já como sénior, na época 2011/12, com nove golos em 50 jogos oficiais, antes de se transferir para o Benfica.



Na Luz, Ola John foi utilizado, sobretudo, na primeira temporada (42 jogos oficiais e quatro golos), e na época 2014/15, na qual disputou 36 jogos e apontou quatro golos, um deles na final da Taça da Liga, na vitória ‘encarnada' sobre o Marítimo 2-1).



Emprestado pela primeira vez na época 2013/14, ao Hamburgo, então da I Liga alemã, o extremo perdeu espaço no Benfica a partir da época 2015/16, tendo sido cedido ao Reading (2015/16), ao Wolverhampton (2016/17), então da II Liga inglesa, e ao Deportivo da Corunha (2016/17), então na I Liga espanhola.



Depois de, na época passada, ter realizado apenas um jogo pelo Benfica B, na II Liga, o jogador vai ser, em Guimarães, mais uma opção ao dispor do técnico Luís Castro para as alas do ataque, além de Davidson, de Tyler Boyd, de Hélder Ferreira, de Xande Silva e de Rincón.



Ola John é o nono reforço da equipa principal do Vitória para 2018/19, para além dos defesas Osorio (ex-FC Porto), Frederico Venâncio (ex-Vitória de Setúbal), Florent (ex-Belenenses) e Rafa Soares (ex-Portimonense), dos médios Pêpê (ex-Benfica) e André André (ex-FC Porto) e dos avançados Davidson (ex-Chaves e Alexandre Guedes (ex-Aves).