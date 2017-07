Oliveirense derrota Vitória de Guimarães B na apresentação aos sócios

Lusa 16 Jul, 2017, 10:59 / atualizado em 16 Jul, 2017, 10:59 | Futebol Nacional

O extremo dos anfitriões apontou o tento solitário do encontro particular aos 60 minutos, num remate de primeira para o fundo das redes à guarda de André Costa, após assistência do lateral-esquerdo Ricardo Tavares.



A equipa anfitriã, orientada por Pedro Miguel, iniciou a partida com os reforços Coelho, na baliza, Mathaus, no eixo da defesa, Filipe Gonçalves, no meio-campo, e Diogo Valente, na ala, contando ainda com Alemão, Sérgio, Ricardo Tavares, João Amorim, Oliveira, Serginho e Fabián.



O mais recente reforço da Oliveirense, o guarda-redes Kadú, cumpriu os primeiros minutos ao serviço da nova equipa, quando substituiu Coelho aos 40, tal como Cláudio Silva, avançado oriundo dos juniores, sendo que o médio João Mendes foi o único a não jogar na equipa de Pedro Miguel, devido a um problema físico, avançou fonte do clube.



Já o Vitória B começou com um reforço já confirmado, o guarda-redes Tiago Martins, três elementos provenientes dos júniores - Miguel Magalhães, Reisinho e André Almeida -, dois 'ex-emprestados' - Marcílio (Sporting da Covilhã) e Areias (FC Porto B) - dois jogadores que trabalham na equipa, mas não pertencem oficialmente ao plantel - Gabriel e Medarious - e ainda Marouane, Formiga e Mimito.



O treinador Vítor Campelos também promoveu a rotação do plantel ao dispor, tendo dado minutos aos reforços Nikolaesh, lateral-direito oriundo da União de Leiria, e Suéliton, defesa-central que jogava no Cuiabá, da Série C brasileira, e que chegou a Guimarães no início da semana anterior, mas não foi ainda oficializado.



O jogo entre Oliveirense e Vitória de Guimarães B contou com cerca de 200 espetadores nas bancadas do Estádio Carlos Osório e gerou uma receita de cerca de 600 euros, a favor dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis.