Oliveirense e Nacional empatam a zero

Num jogo de ‘parada e resposta’, as duas equipas tiveram tudo para marcar, mas a falta de eficácia acabou por superar a intensidade com que as equipas se entregaram, prevalecendo o empate a zero.



O ímpeto da Oliveirense foi evidente na fase inicial do jogo e, aos sete minutos, Michel Lima obrigou o guarda-redes Daniel Guimarães a ‘voar’ para evitar o primeiro golo da equipa de Fábio Pereira.



O Nacional respondeu pouco depois, num remate de Walisson Bahia que sofreu um desvio de Rodrigo Borges, que quase traía o guarda-redes Ricardo Ribeiro, aos 13 minutos.



O jogo acabou por ficar equilibrado e só se assistiu a mais uma oportunidade de golo até ao intervalo, quando, aos 22 minutos, o avançado local Jonata Bastos ficou com a baliza à sua mercê, após remate de Michel Lima, mas atirou a recarga por cima.



A Oliveirense regressou do intervalo mantendo o ímpeto com que começou o jogo e quase inaugurava o marcador num remate de Michel Lima, que obrigou Daniel Guimarães a uma defesa junto ao poste, aos 52 minutos.



O Nacional aproveitou o contra-ataque para surpreender a defesa adversária e Pipe Gomez esteve perto de dar vantagem à equipa de Filipe Cândido, num remate à entrada da área, aos 62 minutos, que acabou por sair perto do poste.



Pouco depois, foi a vez de Bruno Gomes surgir em boa posição para marcar, mas o remate do avançado do Nacional parou nas mãos de Ricardo Ribeiro, aos 69 minutos.



Em período de compensação, aos 90+3 minutos, o guarda-redes Daniel Guimarães evitou o golo da Oliveirense, após um remate forte e colocado de Serginho já dentro da área.







Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.



Oliveirense - Nacional, 0-0.



Equipas:



- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Maga, Rodrigo Borges, Volnei, Gadelho (Pimenta, 78), Ibrahima (Filipe Alves, 77), Serginho, Jaiminho (Zé Pedro, 77), Duarte (Zé Leite, 64), Michel Lima (Obi, 85) e Jonata Bastos.



(Suplentes: Nuno Silva, Pimenta, Iago Reis, Filipe Alves, Graça, Marcelo Marques, Obi, Zé Leite e Zé Pedro).



Treinador: Fábio Pereira.



- Nacional: Daniel Guimarães, Gustavo Silva, Clayton, Rafael Vieira, José Gomes (João Aurélio, 66), Danilovic, Sérgio Marakis (Luís Esteves, 46), Francisco Ramos, Zé Manuel (Macedo, 79), André Sousa (Pipe Gomez, 40) e Walisson Bahia (Bruno Gomes, 46).



(Suplentes: Encarnação, João Aurélio, Paulo Vítor, Bruno Gomes, Luís Esteves, Pipe Gomez, Carlos Daniel, Macedo e Dudu).



Treinador: Filipe Cândido.



Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Walisson Bahia (34), Francisco Ramos (58), Luís Esteves (74) e Obi (86).



Assistência: Cerca de 1.200 espetadores.