Oliveirense empata em Mafra e continua sem vencer na II Liga

Os dois golos da partida surgiram ainda na primeira parte, o primeiro para a Oliveirense, por Sérgio Ribeiro, aos 17 minutos, com Bruninho a voltar a deixar tudo empatado, aos 40.



Com ambas as formações a apresentarem dificuldades em ligar o jogo e criar jogadas de perigo, foram os visitantes a quebrarem o nulo, através de um grande golo de Sérgio Ribeiro, ao ter a frieza necessária para fazer um 'chapéu' ao guarda-redes João Godinho, à passagem do minuto 17.



No Mafra, apenas Harramiz tentava apagar a exibição ténue dos atletas liderados por Filipe Martins, tendo os mafrenses anulado a vantagem já em cima do intervalo, num remate colocado de Bruninho.



A igualdade parecia agradar a Mafra e Oliveirense, ainda que tenham sido enviadas três bolas à barra, primeiro por Rui Pereira à baliza de Coelho, depois foram os suplentes utilizados na partida Bouldini e Serginho a rematarem com estrondo à ferro dos visitados.







Jogo realizado no Estádio Municipal de Mafra, em Mafra.



Mafra -- Oliveirense, 1-1.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Sérgio Ribeiro, 17 minutos.



1-1, Bruninho, 40.







Equipas:



- Mafra: João Godinho, Rúben Freitas, Juary Soares, Guilherme Ramos, Guilherme Ferreira, Sérgio Ministro (Pedro Ferreira, 61), Mauro Antunes (Gonçalo Abreu, 70), Rui Pereira, Bruninho, Flávio Silva (Vinícius Tanque, 77) e Harramiz.



(Suplentes: Ricardo Janota, Pedro Ferreira, André Dias, Cuca, Miguel Lourenço, Vinícius Tanque e Gonçalo Abreu).



Treinador: Filipe Martins.



- Oliveirense: Coelho, Diogo Sousa, Wellington, Mathaus, Ricardo Tavares, Filipe Gonçalves, Oliveira (Serginho, 51), Paraíba, Sérgio Ribeiro (Boukass, 75), Agdon (Bouldini, 64) e Fati.



(Suplentes: Kadu, Serginho, Boukassi, Érick Moreno, Diogo Valente, Godinho e Bouldini).



Treinador: Eurico Gomes.







Árbitro: Marco Cruz (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Agdon (27), Ricardo Tavares (44), Fati (45+2) e Rui Pereira (62).



Assistência: cerca de 800 espetadores.