Oliveirense goleia Benfica B por 5-0 com `bis` de Agdon e Ricardo Tavares

A Oliveirense recuperou da derrota sofrida na Covilhã (1-0) e venceu o Benfica B, que vinha de uma goleada por 4-0 ao Vilafranquense, num resultado que começou a ser construído através de uma grande penalidade concretizada por Fabinho, aos 16 minutos, tendo Agdon aumentado, aos 27.



No segundo tempo, o avançado brasileiro ‘bisou’, aos 49, e Ricardo Tavares, no regresso a Oliveira de Azeméis depois de meio ano no Estoril Praia, imitou-o à ‘bomba’, aos 55 e aos 90+3, levando a Oliveirense para o 13.º posto do campeonato.



A formação da casa até começou a partida com uma contrariedade – Wellington saiu lesionado logo aos quatro minutos, tendo sido substituído por Pedro Kadri –, mas acabaria por chegar à vantagem depois de Fabinho ter convertido o castigo máximo, após o derrube de Kalaica a Neto Costa.



As ‘águias’ tentaram estabelecer o controlo da partida e, embora revelassem algum desacerto na fase de construção, Tiago Dantas, em transição, surgiu em boa posição, ainda fora de área, e rematou colocado para uma boa estirada de Coelho.



Não abdicando dos princípios de posse de bola, os ‘bês’ do Benfica voltaram a errar, desta vez em zona proibitiva, e Agdon aproveitou para seguir isolado, enganou Svilar e ‘picou’ por cima do guarda-redes.



No segundo tempo, o brasileiro aproveitou um contra-ataque lançado por Fabinho, seguiu isolado e finalizou rasteiro à saída de Svilar, que, pouco depois, evitou o golo de Sérgio Ribeiro com uma grande defesa.



Ainda assim, o belga nada pôde fazer quando Ricardo Tavares, já dentro da grande área, atirou forte e cruzado com a bola a entrar no canto superior da baliza, assinalando à ‘bomba’ o regresso a Oliveira de Azeméis.



Os ‘locais’ baixaram linhas e procuraram contra-ataques, enquanto os desinspirados benfiquistas tinham dificuldades em criar lances de perigo, com Tiago Dantas, Daniel dos Anjos e Martin Chrien a serem dos mais inconformados, mas a mostrarem falta de pontaria, ou quando a tinham, o guarda-redes Coelho respondia à altura.



Ainda antes do final da partida, Sérgio Ribeiro desperdiçou uma grande oportunidade na ‘cara’ de Svilar e, já em tempo de compensação, Malele cruzou rasteiro para a entrada da área, onde apareceu Ricardo Tavares que ‘disparou’ para o quinto golo.