Oliveirense vai ter Estádio Carlos Osório pronto para receber Académico de Viseu

Em declarações à Lusa, o diretor de comunicação do clube de Oliveira de Azeméis, António José Leite, admitiu que o jogo deste domingo, diante do Cova da Piedade, vai ser o último no Estádio Municipal de Aveiro, a ‘casa emprestada’ nas últimas duas temporadas.



“Temos autorização para este jogo em Aveiro, a partir daí, a expectativa é jogar no Carlos Osório a partir de dia 01 [de dezembro]. O plano de obra tem estabelecido que nos entrega o estádio antes dessa data. Nós não estamos a equacionar um plano B, as obras estão a andar bem, não acreditamos que haja algum percalço”, afirmou.



O responsável disse ainda que a possibilidade de um adiamento dessa partida contra o Académico de Viseu, “depende do clube adversário”, das datas sugeridas e da Liga, mas é uma hipótese que “nem sequer está a ser colocada agora”.



“Estamos a acreditar, a lutar e a dedicar-nos afincadamente para que tudo esteja pronto para esse jogo”, sublinhou.



A Oliveirense é a penúltima classificada da II Liga, tendo sofrido cinco derrotas, dois empates e conquistado uma vitória nos oito jogos já disputados, somando cinco pontos, menos um que o Cova da Piedade, o antepenúltimo da tabela, adversário que defronta no domingo, naquele que se prevê ser o último jogo da formação comandada por Pedro Miguel em Aveiro.