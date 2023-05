Oliveirense vence Torreense e garante manutenção

O avançado Michel Lima foi a figura do jogo, ao completar um "hat-trick" pela Oliveirense (57, 66 e 78 minutos), com um golo de Patrick pelo meio, que reduziu a desvantagem para o Torreense, aos 75.Com um 0-0 ao intervalo a entrada de Michel Lima na Oliveirense para a segunda parte acabou por ser decisiva, já que o avançado foi determinante na vitória da equipa de Fábio Pereira. 85 minutos.Com o triunfo, a Oliveirense garante a manutenção na II Liga e ascende ao 10.º lugar, com 40 pontos, com menos um do que o Torreense, que é nono.